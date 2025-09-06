Вас ждет «Мост Счастья» на вершине горы Заамин! Для тех, кто устал от городского шума, новый туристический объект в экзотической атмосфере – комплекс «Мост Счастья» подарит экстремальные эмоции. Здесь вы сможете ощутить незабываемые переживания, так как этот мост на половину стеклянный.
Описание экскурсииПроведите насыщенный день в горном туре к «Бахт Куприги» (Мосту счастья) на живописной горе Заамин. Утренний выезд обещает свежий воздух и впечатляющие виды, а на протяжении маршрута вы сможете познакомиться с местной кухней, попробовав ароматное жаркое и казан фатыр. Для гурманов здесь же доступен традиционный тандыр и самса. В Заамине вас ждет прогулка по канатной дороге длиной 2,5 км. с видом на величественные можжевельники. Любители активного отдыха могут прокатиться на лошадях и насладиться природой во всей ее красоте. Экскурсия завершится вечером, и вы вернетесь в Самарканд с яркими впечатлениями.
Что включено
- Транспорт и русско-говорящий водитель
- Приготовление хлеба в казане
- Входные билеты в заповедник
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты на канатную дорогу и мост
Ваш отель
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в
вера
6 сен 2025
Всё было вовремя и чётко, без задержек, по заранее обговоренному нами плану. Водитель вёл машину быстро и безопасно, что очень важно! Экскурсия понравилась😊👍
Н
Надежда
12 авг 2025
Отличная прогулка в горы! очень понравилась поездка,все прошло отлично:нас вовремя забрали, водитель очень вежливый и заботливый. Доставил нас к канатной дороге,затем провез к «стеклянному мосту» над ущельем. Гуляли мы самостоятельно, во времени нас никто не ограничивал,все было великолепно
А
Алена
20 июл 2025
Посетили экскурсию в Заамин — остались очень довольны! Дорога заняла около 3 часов, из них примерно 2,5 часа до первой остановки. Поездка прошла комфортно: водитель ехал уверенно, быстро, но безопасно,
К
Ксения
30 апр 2025
Отличная поездка в горы. Комфортное вождение. Красивые виды.
Е
Екатерина
13 апр 2025
Парк "Заамин". Великолепные виды по дороге к парку. Поездка 4 часа в одну сторону, но она была интересная. Наш водитель Шерзод очень классный, с ним было интересно, он остановил нам
Д
Дарья
13 апр 2025
Прекрасно съездили! Дорога, конечно, утомительная, но оно того стоит, такие горы! И потом ещё маки! И самса вкусная! Отлично провели время, останавливались и на смотровых площадках, и даже прогулялись по серпантину (там тротуар!). Красота!
А
Амина
8 ноя 2024
Все отлично, нам все очень понравилось! Очень деликатный сопровождающий с которым было комфортно.
А
Альбина
14 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, повезло с тем, что работала канатная дорога (пенсионерам скидка 50%) и удалось насладиться прекрасными видами Заамина. Так же, прошлись по навесному мосту (хороший бонус, что для пенсионеров-вход бесплатный) В Заповеднике есть роупджампинг (300тыс. сум.) - того стоит!
Н
Наталия
8 мая 2024
Природа в горах Заамина очень красивая, рекомендую к посещению!
В
Виктория
23 апр 2024
В целом все ок, гид приятный, посмотрели по дороге на быт местных жителей. Но меня измотала дорога: 4 часа в каждую сторону. Места безусловно красивые, но стоит ли 8 часов дороги того - решайте сами. Плюс, в день нашей экскурсии не работала канатная дорога - а это одно из немногих развлечений, которое предлагается в этой экскурсии. .
м
мария
19 апр 2024
Все точно и корректно. Очень вежливый и уверенный в теме гид.
