в вера Всё было вовремя и чётко, без задержек, по заранее обговоренному нами плану. Водитель вёл машину быстро и безопасно, что очень важно! Экскурсия понравилась😊👍

Н Надежда Отличная прогулка в горы! очень понравилась поездка,все прошло отлично:нас вовремя забрали, водитель очень вежливый и заботливый. Доставил нас к канатной дороге,затем провез к «стеклянному мосту» над ущельем. Гуляли мы самостоятельно, во времени нас никто не ограничивал,все было великолепно

Также нам помогли поменять деньги,мы захотели прокатиться на зим-Лайн) тоже рекомендую)

Спасибо за поездку!

А Алена читать дальше что особенно важно на горных дорогах. Стоит отметить, что водитель не является гидом, но с радостью отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Пейзажи по дороге и в горах просто невероятные, в горах ощущается совсем другая атмосфера, и температура воздуха более свежая, нежели в Самарканде в июле (на момент было почти 39 градусов на земле, но в горах было 30 градусов, очень комфортно и свежий ветер). Отдельное спасибо водителю за то, что заехали поесть настоящую национальную самсу — сочную и очень вкусную.

Рекомендую эту экскурсию тем, кто уже осмотрел основные достопримечательности Самарканда и хочет чего-то нового. Очень живописное место, где действительно можно насладиться природой и перезагрузиться. Посетили экскурсию в Заамин — остались очень довольны! Дорога заняла около 3 часов, из них примерно 2,5 часа до первой остановки. Поездка прошла комфортно: водитель ехал уверенно, быстро, но безопасно,

К Ксения Отличная поездка в горы. Комфортное вождение. Красивые виды.

Е Екатерина читать дальше в маковом поле, заехали на рынок, дал полюбоваться природой. Не дал нам стоять в очереди за билетом на мост, сам ходил за ними, а мы любовались видами. Просите в сопровождение Шерзода и ваша поездка будет незабываемой и наполненой приятными впечатлениями. Только не берите субботу и воскресенье (много народу), но с Шарзодом даже это не будет помехой. После аттракций, мы поехали обедать мясом в тандыре, ну оооочень вкусно 😋. Благодарим за поездку Шери))) Парк "Заамин". Великолепные виды по дороге к парку. Поездка 4 часа в одну сторону, но она была интересная. Наш водитель Шерзод очень классный, с ним было интересно, он остановил нам

Д Дарья Прекрасно съездили! Дорога, конечно, утомительная, но оно того стоит, такие горы! И потом ещё маки! И самса вкусная! Отлично провели время, останавливались и на смотровых площадках, и даже прогулялись по серпантину (там тротуар!). Красота!

А Амина Все отлично, нам все очень понравилось! Очень деликатный сопровождающий с которым было комфортно.

А Альбина Очень понравилась экскурсия, повезло с тем, что работала канатная дорога (пенсионерам скидка 50%) и удалось насладиться прекрасными видами Заамина. Так же, прошлись по навесному мосту (хороший бонус, что для пенсионеров-вход бесплатный) В Заповеднике есть роупджампинг (300тыс. сум.) - того стоит!

Н Наталия Природа в горах Заамина очень красивая, рекомендую к посещению!

В Виктория В целом все ок, гид приятный, посмотрели по дороге на быт местных жителей. Но меня измотала дорога: 4 часа в каждую сторону. Места безусловно красивые, но стоит ли 8 часов дороги того - решайте сами. Плюс, в день нашей экскурсии не работала канатная дорога - а это одно из немногих развлечений, которое предлагается в этой экскурсии. .