Проведите вечер в Самарканде, погружаясь в его историю и культуру. Узнайте о великих правителях и легендах, гуляя по старинным улицам
Вечерняя прогулка по Самарканду обещает раскрыть перед вами множество историй и тайн. Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и Биби-Ханум станут ключевыми точками маршрута. Узнайте о жизни Тамерлана, полюбуйтесь архитектурой и ощутите атмосферу древнего города. Прогулка завершится на гастрономической улице, где можно насладиться местной кухней. Этот вечер станет незабываемым благодаря уникальному сочетанию истории и современности
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Тамерлану
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 1345 туристов
Мы — Шохрух и Дониёр, организаторы команды гидов в Самарканде. С детства увлекаемся историей этого удивительного города, а теперь наша цель — делиться его тайнами и красотой с гостями. В читать дальше
команде работают профессиональные гиды, знающие Самарканд не только по учебникам, но и по живым рассказам местных жителей. Проведём вас по древним улицам, покажем знаменитые достопримечательности и спрятанные жемчужины, расскажем легенды и традиции, которые делают этот город уникальным.
Наша задача — не просто показать город, а подарить настоящее путешествие во времени. Вы окунётесь в атмосферу древнего Самарканда, почувствуете его дух, узнаете удивительные истории и традиции. Сделаем всё, чтобы воспоминания о Самарканде были яркими и тёплыми!
Виктория
28 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность за невероятную экскурсию по вечернему Самарканду! Это был не просто осмотр достопримечательностей, а настоящее интеллектуальное и эстетическое путешествие. Моим гидом был Одил, и это большая удача! Он читать дальше
обладает собственным взглядом и глубокой экспертизой. Одил буквально «разбирал» отдельные места по кирпичикам, отделяя подтвержденные факты от красивых легенд. Его подача – это не пересказ путеводителя, а живая лекция-диалог. Слушать его было безумно интересно! Отдельно хочется отметить формат. Несмотря на то, что группа не собралась, экскурсию провели только для меня. Что из этого вышло? Возможность глубочайшего, почти приватного разговора об истории этого удивительного города. Экскурсия превзошла мои ожидания. Я получила целостное, критическое и очень яркое понимание истории Самарканда. Однозначно рекомендую Одила. Это гид, с которым хочется говорить снова и снова!
И
Инна
11 окт 2025
Эта экскурсия стала самой лучшей из всех в моем путешествии. Самые яркие и волшебные воспоминания о Самарканде и об Узбекистане подарила именно эта экскурсия!!! И могу сказать, что именно за такими читать дальше
великолепными впечатлениями и стоило ехать! Нашим экскурсоводом был Дониер. Он подарил нам настоящую арабскую сказку!!! От выбрал для экскурсии самое правильное время, и это позволило нам увидеть город в лучах заходящего солнца и все основные локации в чарующей подсветке. Дониер дал возможность увидеть уникальные фотографии по теме экскурсии, которые я больше нигде не встречала. А знаниям молодого и увлеченного своей работой гида могли бы позавидовать некоторые энциклопедии! Тактичный, спокойный, эрудированный с чувством юмора на чистом русском языке смог погрузить нас в историю веков, показать незабываемую красоту родного города и просто влюбить в Самарканд! Мы увидели Шахи Зинда в уникальной подсветке красавицы-луны и фонарей. Дониер правильно расчитал время. И в завершении экскурсии нас ждало световое шоу на площади Регистан. Как же мне повезло, что я попала к Дониеру на эту экскурсию! Огромное СПАСИБО! И до новых встреч! Браво!
С
Сергей
7 окт 2025
Посетил экскурсию Ваш вечер в Самарканде. Первая экскурсия знакомство с этим волшебным городом. Гид Дониер провел её замечательно. Рассказы и посвящения в историю были не утомительными и очень содержательными интересными. читать дальше
. Вся информация сопровождалась картинками, что делало экскурсию ещё более насыщенной. Осмотр памятные исторических мест прошёл очень ярко, Дониер фотографировал нас на фоне красивейших памятников и видов. А в конце мы посмотрели удивительное световое шоу на площади Регистан. Оценить гида можно только на отлично. Спасибо Дониёр. .
Н
Наталья
3 окт 2025
Замечательная экскурсия! Шохрух очень увлеченный человек, который горит своим делом, ему удалось погрузить нас в атмосферу города и рассказать все тонкости понятно и интересно. Точно рекомендуем Шохруха для вашей экскурсии. Спасибо
Daria
24 сен 2025
Забронировали экскурсию за несколько дней. В назначенный день найти точку начала экскурсии не составила труда. Нашим гидом был Дониёр. Все прошло чудесно, мы узнали много интересного про историю Узбекистана. Спасибо. Всем советуем!
Дарья
23 сен 2025
Я была шокирована данной экскурсией, ведь оказалось что ее проводит довольно молодой парень и еще без исторического образования! Как? Как можно столько знать про историю своего города без спецподготовки?!) Сначала читать дальше
Дониер показывал нам нескорые исторические фото на телефоне, но когда он достал прям аналоговые картинки я обалдела!!! Вот это уровень подготовки!) нам рассказали как будто всю историю Узбекистана от основания, это очень круто! Затем нам повели осматривать мавзолей гур-и-мир (естессно так же с историческими справками), после нам показали (после рассказала о том как мусульманство пришло на смену зороастризму и даже буддизму) мечети оформленные в буддийском стиле (да, такое тоже может быть!), после мы отправились на регистан. Там осмотрели все медресе и Дониер заранее показал нам самые удачные места для просмотра лазерного шоу, которое просто невероятное - особенно когда ты его смотришь не в огромной толпе, а в небольшой кучке людей! Но!!! Самый главный и житный плюс этой экскурсии - это фото, которые делает Дониер! Вот то что у них написано в описании это ерунда))) мой муж если сделает хоть одну нормальную фотку за весь отпуск то это удача, совместные фото - это селфи, а тут наконец у меня есть классные фото из отпуска!!! Спасибо большое Дониеру, он большой молодец!)))
Евгения
7 авг 2025
Хочется от души поблагодарить Шохруха за такую интересную и увлекательную прогулку по городу. Мы были у него в гостях, а он с любовью к своему дому показывал и рассказывал обо всем. Мы получили рекомендации, куда еще сходить, что посмотреть. Время пролетело незаметно, Шохрух вкладывает частичку себя и своей души в каждую историю. Спасибо большое!
Динара
20 июл 2025
Прилетела в Самарканд одна! Давно мечтала побывать в этом городе. В качестве знакомства, заранее выбрав вечернюю экскурсию. Моим гидом был Дониёр! Прогулка по Самарканду превзошла все мои ожидания! Город оживает читать дальше
вечером совершенно особенным образом! Дониёр замечательный гид, он поделился увлекательными историями о каждой достопримечательности, подробно рассказал историю мечетей, медресе и площадей, раскрыв мне культурное богатство Узбекистана. Особое впечатление произвел осмотр площади Регистан ночью — знаменитые здания, подсвеченные мягким светом, выглядят невероятно живописно! Хочется отметить профессионализм и внимательность моего гида: каждая деталь рассказана ясно и интересно, информация была доступна даже для тех, кто впервые знакомится с историей региона. Прогулка была пешей, мы никуда не спешили, так же Дониёр помог мне с фото, подбирал интересные ракурсы! Огромное ему за это спасибо. На следующий день, по моей просьбе, отправил мне список интересных мест для дальнейшего посещения! Побольше бы таких неравнодушных людей, котороые так любят свой город🙂Гида однозначно рекомендую на все 10 из 10
М
Максим
17 мая 2025
Экскурсию нам проводил Дониёр. Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Много исторических фактов. Всем рекомендую.
Надежда
12 апр 2025
Шохрух, замечательный гид, отвечает на все вопросы, хотя информация настолько емкая, что дополнительной уже не требуется, помог сделать замечательные фотографии на память, в спокойной дружеской атмосфере, без спешки (экскурсии посещала не в одном городе разных стран) провел это увлекательное путешествие по Самарканду. Однозначно рекомендую данную экскурсию и буду советовать своим друзьям.
Оксана
27 мар 2025
Шохрух просто великолепный экскурсовод, большое спасибо! Было очень интересно слушать, нам с группой рассказали очень много всего интересного, классно сфотографировали, показывали старые фото как выглядел город, при этом Шахрух говорил что не ограничен во времени и очень любит свою работу. Рекомендую экскурсию просто на все 10000%!!!!
Наталья
7 мар 2025
Замечательная экскурсия! Дониëр подробно рассказал об истории Самарканда. Много информации, иллюстраций, историй жителей города. Мы увидели множество колоритных исторических деталей, которые действительно, без знатока сам не найдешь. Дониëр отвечал на все вопросы, читать дальше
мы получили даже больше информации, чем можно было ожидать. Несмотря на холодную погоду время пролетело незаметно. В вечерние часы, когда заходит солнце, город кажется сказочным. А ещё Дониëр сделал нам замечательные фотографии! Смело рекомендую экскурсию всем!