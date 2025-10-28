Вечерняя прогулка по Самарканду обещает раскрыть перед вами множество историй и тайн. Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и Биби-Ханум станут ключевыми точками маршрута. Узнайте о жизни Тамерлана, полюбуйтесь архитектурой и ощутите атмосферу древнего города. Прогулка завершится на гастрономической улице, где можно насладиться местной кухней. Этот вечер станет незабываемым благодаря уникальному сочетанию истории и современности

Время начала: 17:00, 20:00

Описание экскурсии

Университетский бульвар. Вы полюбуетесь столетними чинарами и дореволюционными постройками — русско-китайским банком и женской гимназией.

У мавзоля Гур-Эмир — царской усыпальницы — я расскажу об империи, жизни и потомках великого Тамерлана.

Гастро-стоп. После прогулки по махаллям отправимся на самую гастрономическую улицу. При желании перекусим в одном из местных кафе или взбодримся ароматным кофе.

Регистан — главная визитная карточка города. Вы узнаете, кто распорядился построить здесь первое медресе и какой функционал выполняла площадь до Октябрьской революции.

Парк Ислама Каримова. Около памятника первому президенту Узбекистана поведаю о современной жизни страны.

Рядом с Биби-Ханум вы узнаете о народном предании, которое связано с именем любимой жены Амира Тимура.

Но и это ещё не всё! Мы поговорим:

о том, почему город был заложен именно здесь

как происходило формирование Самарканда

об особенностях местной архитектуры и модерна

как должна выглядеть правильная реставрация

об учёном Мирзо Улугбеке и его открытиях в области астрономии

как развивались городские кварталы в разные эпохи

о самаркандском застолье, важных обычаях и многом другом!

Организационные детали