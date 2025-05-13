читать дальше

удобный седан с хорошими сиденьями, водой в бутылках. Водитель-гид Азамат прекрасен! Любые желания он исполнял: останавливался где нужно для фото, выбрал вкусное кафе, довозил прям до дверей фуникулера/моста, даже заехал на закрытую территорию здравницы, чтобы показать нам советскую архитектуру. Мы были очень довольны!

По пути была остановка поесть горячие лепешки с соленым домашним маслом- это пища богов! Как же это вкусно!!!!!! Семьи в горах сами пекут лепешки и делают масло. Купили себе домой.

Фуникулер новый, чистый, красивый. Виды очень хороши как и с фуникулера, так и из машины - мы останавливались несколько раз для фото. Кстати в здании фуникулера мини зоопарк с попугаями.

Мост подвесной тоже классный! Рядом можно прыгнуть с тарзанки или покататься на лошадках!

А уж какую мы ели баранину из тандыра - пальцы съесть. Это безумно вкусно. Мы просили нас отвезти в кафе для местных, чтобы попробовать именно как едят жители. Рядом с фуникулером полно также современных ресторанов.

Очень приятная поездка вышла: нагулялись, подышали свежим воздухом, поели вкусного, полюбовались красивыми горами Узбекистана.



А самое главное спасибо Давлату. Я ему написала вечером накануне поездки и он нашел возможность организовать нам эту чудесную поездку на следующий день с учетом всех пожеланий!