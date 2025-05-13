Отправляйтесь в путешествие в Зааминский национальный парк, чтобы насладиться природными красотами. Вас ждут прогулки по можжевеловому лесу, бирюзовое водохранилище и альпийские луга. По желанию можно прокатиться по канатной дороге и пройтись по парящему мосту. Это отличная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим горным воздухом. Не упустите шанс попробовать баранину в тандыре и узнать больше о местной экосистеме
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🌲 Прогулки по можжевеловому лесу
- 🌊 Бирюзовое водохранилище
- 🏞 Альпийские луга
- 🚠 Возможность прокатиться по канатной дороге
Что можно увидеть
- Зааминское водохранилище
- Каньон Уштогай
- Родник Ширинбулак
- Альпийская лужайка Бешбулак
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Полюбуетесь Зааминским водохранилищем с ярко-бирюзовой водой
- Погуляете по можжевеловому лесу Арча-боши
- Насладитесь горными видами с плато Унгуртас
- Посетите родник Ширинбулак и альпийскую лужайку Бешбулак
- Оцените причудливые скалы каньона Уштогай
- По желанию прокатитесь по канатной дороге и пройдёте по парящему мосту со стеклянным полом
Мы поделимся интересными фактами о местной экосистеме.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на премиальном авто CHERY 7 Pro или Chevrolet Captiva
- Время в пути в одну сторону — около 2,5 часов
- Питание оплачивается дополнительно. На маршруте будет возможность попробовать баранину в тандыре
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): канатная дорога — 10$ с человека, парящий мост — 5$ с человека
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2192 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
Отзывы и рейтинг
5
И
Игорь
13 мая 2025
По некоторым причинам в последний момент тур в Заамин был заменён на тур в Фанские горы.
В Таджикистане нас сопровождал Шахзод. Экскурсия очень понравилась! Шахзод очень дружелюбный, интересный рассказчик и хороший человек. Будем рекомендовать!!! СПАСИБО!!!
Кира
16 апр 2025
Ездили в Зааминский нацпарк с Заршедом. Накануне организатор с нами связался, все подробно объяснил. Поездка получилась комфортная, водитель регулировал температуру в салоне, предложил напитки. Место очень красивое, заповедник ухоженный, определённо
Юлия
11 апр 2025
Все прошло отлично. Поездка понравилась. Останавливались для фотографирования, поэтому путь не показался долгим. Водитель приятный доброжелательный человек. Рассказывал много об Узбекистане, Самарканде. Спасибо ему большое за сопровождение! Машина удобная, комфортная.
Ольга
6 янв 2025
Очень классная поездка в национальный парк! От всей души рекомендую любителям природы, гор, свежего воздуха и экстрима!
