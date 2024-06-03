Национальные парки Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Самарканде на русском языке, цены от €120, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
«За 1 день в Зааминском национальном парке вы:»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299255 за всё до 4 чел.
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
«Зааминский национальный парк — это великолепная природа и свежий воздух»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Прогулка по горам Заамина
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
«Примерно к 11:30 добираемся до 2-километровой канатной дороги национального парка Заамин»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
180162 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
    Природа в горах Заамина очень красивая, рекомендую к посещению!
  • В
    Виктория
    23 апреля 2024
    Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
    В целом все ок, гид приятный, посмотрели по дороге на быт местных жителей. Но меня измотала дорога: 4 часа в
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    каждую сторону. Места безусловно красивые, но стоит ли 8 часов дороги того - решайте сами. Плюс, в день нашей экскурсии не работала канатная дорога - а это одно из немногих развлечений, которое предлагается в этой экскурсии. .

  • И
    Инна
    5 апреля 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Это было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часа, скучно вам не будет).
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    Шохрух рассказывал нам о стране, о том как живут обычные люди, о их традициях, всякие интересные бытовые вещи, ну и о истории, конечно. По дороге мы остановились, чтобы купить вкуснейшую клубнику, так что не отказываетесь, когда будете проезжать, она на самом деле наивкуснейшая. Ну а по приезду нас ждали просто захватывающие виды! Горы есть горы, что же может быть лучше). Сам мост тоже потрясающий, но возьмите с собой тёплые вещи! Жаль, что именно в этот день не работала канатная дорога, но впечатлений хватило и без неё. А вкуснейшие шашлыки в ресторане- это вишенка на торте)). Приятно удивили адекватные цены. Настоятельно советую эту экскурсию, особенно если у вас 3 города в маршруте, чтобы немного сместить акценты и не устать от сплошной архитектуры. Также хотела поблагодарить за совет посетить дворец эмира в Кагане сразу по приезду в город, не уезжая с вокзала. Это заметно облегчило нам логистику и сэкономило время)

    Это было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часа
  • Н
    Никита
    28 марта 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Хоть и в самом нацпарке не так много активностей, но отличная экскурсия для души, не скучная, много красивых видов, запах леса и хороший гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Национальные парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
  2. Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
  3. Прогулка по горам Заамина
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 255 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Национальные парки», 7 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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