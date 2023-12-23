Кто все эти люди? Узнаете во время дегустации, погружаясь в историю местного виноделия
Мы предлагаем отправиться в идеальное место для знакомства с узбекским вином и его историей — в дом-музей Филатова при заводе Ховренко.
Почему идеальное? В конце 19 века именно Филатов возродил виноделие в Узбекистане — вы увидите любопытные экспонаты и узнаете, как в советское время химик-винодел Ховренко продолжил его дело. И конечно, продегустируете разные сорта!
Почему идеальное? В конце 19 века именно Филатов возродил виноделие в Узбекистане — вы увидите любопытные экспонаты и узнаете, как в советское время химик-винодел Ховренко продолжил его дело. И конечно, продегустируете разные сорта!
Ближайшие даты:
23
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Музей вина Филатова при заводе Ховренко
Местный гид встретит вас и покажет артефакты виноделия, погрузит в историю вина в Узбекистане. Здесь же находится действующая винодельня, где производятся высококачественные вина.
Знакомство с вином
После экскурса в историю вы проследуете в дегустационный зал, где вам будут предложены 7 видов вина, 2 вида коньяка и 1 бальзам — всё местного производства!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном авто Chevrolet Captiva/Chevrolet Cobalt
- Мы заберём вас из удобного вам места в Самарканде и по окончании отвезём обратно
- В стоимость включенo: трансфер, рассказ гида винодельни, дегустация вин, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 31 туриста
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
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