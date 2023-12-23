Мы предлагаем отправиться в идеальное место для знакомства с узбекским вином и его историей — в дом-музей Филатова при заводе Ховренко. Почему идеальное? В конце 19 века именно Филатов возродил виноделие в Узбекистане — вы увидите любопытные экспонаты и узнаете, как в советское время химик-винодел Ховренко продолжил его дело. И конечно, продегустируете разные сорта!

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Описание

Что вас ожидает

Музей вина Филатова при заводе Ховренко

Местный гид встретит вас и покажет артефакты виноделия, погрузит в историю вина в Узбекистане. Здесь же находится действующая винодельня, где производятся высококачественные вина.

Знакомство с вином

После экскурса в историю вы проследуете в дегустационный зал, где вам будут предложены 7 видов вина, 2 вида коньяка и 1 бальзам — всё местного производства!

Организационные детали