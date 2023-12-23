Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Кто все эти люди? Узнаете во время дегустации, погружаясь в историю местного виноделия

Мы предлагаем отправиться в идеальное место для знакомства с узбекским вином и его историей — в дом-музей Филатова при заводе Ховренко.

Почему идеальное? В конце 19 века именно Филатов возродил виноделие в Узбекистане — вы увидите любопытные экспонаты и узнаете, как в советское время химик-винодел Ховренко продолжил его дело. И конечно, продегустируете разные сорта!
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
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дек
28
дек
29
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Музей вина Филатова при заводе Ховренко

Местный гид встретит вас и покажет артефакты виноделия, погрузит в историю вина в Узбекистане. Здесь же находится действующая винодельня, где производятся высококачественные вина.

Знакомство с вином

После экскурса в историю вы проследуете в дегустационный зал, где вам будут предложены 7 видов вина, 2 вида коньяка и 1 бальзам — всё местного производства!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном авто Chevrolet Captiva/Chevrolet Cobalt
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Самарканде и по окончании отвезём обратно
  • В стоимость включенo: трансфер, рассказ гида винодельни, дегустация вин, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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