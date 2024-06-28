Экскурсии на фабрики и заводы в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Самарканде на русском языке, цены от €65, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
На машине
скидка
20%
31 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
«На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
Второй день в Самарканде
На машине
15 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
150 за всё до 7 чел.
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
На машине
2 часа
Индивидуальная
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Кто все эти люди? Узнаете во время дегустации, погружаясь в историю местного виноделия
«Музей вина Филатова при заводе Ховренко»
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 июня 2024
    Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
    Мы редко пишем отзывы, но не могли не написать отзыв про Джамшеда. Экскурсия была на одном дыхании, было оочень увлекательно! Джамшед профессиональный
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    гид, отлично знает историю. Мы задавали много вопросов и на все получили ответы. Так получилось, что до экскурсии с Джамшедом мы успели побывать на другой обзорной, где уже посетили места, заявленные в экскурсии. Но Джамшед не растерялся, скорректировал программу и предложил нам сьездить в музей Афросиаб и это было супер интересно. А еще по пути мы спросили про антикварную лавку. И Джамшед по пути заехал в нее, хотя время экскурсии уже закончилось. Далее после лавки отвел нас в место, где продаются самые вкусные лепешки. А еще организовал нам арбуз. Колоритная узкая улочка, пекарня, неверояиный запах лепешки и вкусный сахарный арбуз!! Это был лучший обед. Джамшед очень располагает к себе, искренне пытается понять предпочтения туристов, увлечь. Очень уверенный, спокойный, не торопит. Огромное спасибо!! Однозначно рекомендуем!!

    Мы редко пишем отзывы, но не могли не написать отзыв про ДжамшедаМы редко пишем отзывы, но не могли не написать отзыв про ДжамшедаМы редко пишем отзывы, но не могли не написать отзыв про Джамшеда
  • И
    Ирина
    19 июня 2024
    Второй день в Самарканде
    Крутая у нас получилась экскурсия. По ходу дела пришлось перекраивать маршрут из-за определенных обстоятельств, но это нисколько нас не огорчило.
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    Андрей прекрасный гид и интересный собеседник, мы прекрасно провели время, узнали много интересных фактов и увлекательных легенд. Рекомендую на все 100%, не пожалеете.

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
    У нас был самый лучший в мире экскурсовод - АЗИЗ! Мы в восторге от его подачи материала, искреннего желания взглянуть
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    его глазами на родной город! Азиз настолько ответственно подходит к своей работе, что показал не только оговоренные локации, но и дополнительные интересные места! А какой у Азиза дар рассказчика! В общем, по сравнению с ним, остальные гиды несколько проигрывают! Влюбились в Самарканд благодаря гиду!

    У нас был самый лучший в мире экскурсовод - АЗИЗ! Мы в восторге от его подачи
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Второй день в Самарканде
    Экскурсия была просто замечательная! Экскурсовод Руслан - большой профессионал, интеллигентный, ответственный и просто приятный человек. Также спасибо большое водителю за комфортную езду.
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
    Джамшед - отличный рассказчик. Всё по делу, не затянуто. Сама экскурсия разнообразная, не будет скучно. Для изучения Самарканда достаточно одного дня. Экскурсию начинать лучше пораньше, чтобы вовремя пообедать.
  • Н
    Нина
    26 апреля 2024
    Второй день в Самарканде
    Название этой экскурсии на самом деле совпало с нашим вторым днём в Самарканде)). Естественно, перед заказом, ознакомились с отзывами. Ни
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    капли не сомневаюсь, что все гиды, работающие с этой экскурсией, достойные профессионалы, но… Нам "достался" Андрей. Мы достаточно много попутешествовали, поэтому могу сравнивать. В таких больших (по времени) экскурсиях немаловажно отношение гида к людям. Андрей внимателен, тактичен и обладает, на наш взгляд,"зверским терпением"))). Вместо заявленных 5 часов, мы расстались через 8. Информации было много, но излагалась она ясно, чётко, с большой доступностью и,главное, интересно. Не всегда гид может заинтересовать туристов таким обилием исторических фактов и дат. У Андрея это получилось,за что мы ему очень признательны. Отдельно хочу сказать про водителя Мирзо, отметить его доброжелательность и отзывчивость. Мы давно не видели таких водителей. Виктору большое спасибо за такой подбор кадров.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Фабрики и заводы»

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  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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