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гид, отлично знает историю. Мы задавали много вопросов и на все получили ответы. Так получилось, что до экскурсии с Джамшедом мы успели побывать на другой обзорной, где уже посетили места, заявленные в экскурсии. Но Джамшед не растерялся, скорректировал программу и предложил нам сьездить в музей Афросиаб и это было супер интересно. А еще по пути мы спросили про антикварную лавку. И Джамшед по пути заехал в нее, хотя время экскурсии уже закончилось. Далее после лавки отвел нас в место, где продаются самые вкусные лепешки. А еще организовал нам арбуз. Колоритная узкая улочка, пекарня, неверояиный запах лепешки и вкусный сахарный арбуз!! Это был лучший обед. Джамшед очень располагает к себе, искренне пытается понять предпочтения туристов, увлечь. Очень уверенный, спокойный, не торопит. Огромное спасибо!! Однозначно рекомендуем!!