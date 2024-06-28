скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
«На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
200€160 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
€150 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
Пробовать вино - в дом-музей Филатова при заводе Ховренко
Кто все эти люди? Узнаете во время дегустации, погружаясь в историю местного виноделия
«Музей вина Филатова при заводе Ховренко»
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 июня 2024Мы редко пишем отзывы, но не могли не написать отзыв про Джамшеда. Экскурсия была на одном дыхании, было оочень увлекательно! Джамшед профессиональный
- ИИрина19 июня 2024Крутая у нас получилась экскурсия. По ходу дела пришлось перекраивать маршрут из-за определенных обстоятельств, но это нисколько нас не огорчило.
- ТТатьяна13 мая 2024У нас был самый лучший в мире экскурсовод - АЗИЗ! Мы в восторге от его подачи материала, искреннего желания взглянуть
- ООльга8 мая 2024Экскурсия была просто замечательная! Экскурсовод Руслан - большой профессионал, интеллигентный, ответственный и просто приятный человек. Также спасибо большое водителю за комфортную езду.
- ЮЮлия7 мая 2024Джамшед - отличный рассказчик. Всё по делу, не затянуто. Сама экскурсия разнообразная, не будет скучно. Для изучения Самарканда достаточно одного дня. Экскурсию начинать лучше пораньше, чтобы вовремя пообедать.
- ННина26 апреля 2024Название этой экскурсии на самом деле совпало с нашим вторым днём в Самарканде)). Естественно, перед заказом, ознакомились с отзывами. Ни
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Фабрики и заводы»
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