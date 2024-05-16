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настоящую древность,знание гида про историю и культуру края просто поражают. Посетили невероятно красивейшие достопримечательности,попробовали изумительно вкусный плов в простой чайхане. А древние фрески это просто шедевр искусства древних самаркандцев что надо смотреть обязательно в Самарканде. Экскурсия была насыщенная и интересная мы не заметили что 6 часов пролетели как миг. У меня сложилась полная картина о Самарканде ее исторических героях,традициях быте и конечно же истории. Другая часть экскурсии это места силы-святой родник,дерево желаний и многое другое. Спасибо огромное Джафар за интереснейшую экскурсию,я полюбил Самарканд и он прекрасен!!!