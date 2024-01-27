Самарканд 3 в 1: экскурсия, фотосессия и дегустация плова
Индивидуальная фото-прогулка в Самарканде

Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое

5
1 отзыв
Самарканд известен своими архитектурными шедеврами: смотря на них, вы почувствуйте себя в восточной сказке! За 5 часов вы посетите знаковые достопримечательности, почувствуете душу города во время прогулки по колоритному базару, попробуете традиционный плов. А наш гид сделает для вас отличные фотографии на память о путешествии.
Самарканд 3 в 1: экскурсия, фотосессия и дегустация плова
Самарканд 3 в 1: экскурсия, фотосессия и дегустация плова
Самарканд 3 в 1: экскурсия, фотосессия и дегустация плова
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает

Обед в традиционном ресторане. Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления.

Площадь Регистан — это настоящая жемчужина Самарканда. Вы погуляете по территории, заглянете внутрь медресе Тилля-Кари, Шердор и Улугбека. Узнаете, когда и как появился этот архитектурный ансамбль и что на самом деле значит его название. А также сделаете эффектные фото с лучших ракурсов.

Мавзолей Гур-Эмир, построенный выдающимися персидскими зодчими по приказу Тамерлана в начале 14 века. Мы с вами обязательно пофотографируемся у входной арки, которую называют «Воротами в рай».

Сиабский базар. Крупнейший и старейший рынок Самарканда и всего Узбекистана. Здесь вы сможете попробовать местные фрукты и сухофрукты, закупиться сувенирами.

Некрополь Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры. До наших дней на его территории сохранились уникальные мавзолеи времён Тамерлана.

Мечеть Биби-Ханум конца 14 века. По одной из версий она была воздвигнута по указу Тамерлана в честь его любимой жены Биби-Ханум, по другой — решение о строительстве приняла сама Биби-Ханум по случаю возвращения мужа из индийского похода.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • О правителях Самарканда
  • Когда и кем были построены архитектурные памятники
  • Самые известные легенды города
  • Традиции народа и религиозные обычаи
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Мы можем встретить вас у вокзала, отеля или аэропорта
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Chevrolet, услуги гида и обед в центре плова или традиционном ресторане
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — $18 за всё. Также по желанию вы можете арендовать наряды для фото на площади Регистан — от $25.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Фотографировать вас будем на iPhone 14 Pro max. Оригиналы снимков отправим в тот же день.
  • Женщинам рекомендуем взять с собой платки, чтобы прикрыть голову во время посещения святых мест

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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E
27 янв 2024
Я очень довольна экскурсией, которую провела в Самарканде. Моим экскурсаводом и фотографом был Содикжон, он был очень профессиональным и дружелюбным. На каждом памятнике он рассказывал историю, легенды связаны этими местами и сделал красивые снимки, используя красоту города и его исторические достопримечательности. Я не только узнал историю и традицию Самарканда, но ещё остались на память хорошие фотографии на фоне города.
Во время обеда посетили центр плова и попробували очень вкусный плов.
Содикжон огромное спасибо за отличную экскурсию, буду всем своим друзьям рекомендовать только Вас!!!!

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