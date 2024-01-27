Самарканд известен своими архитектурными шедеврами: смотря на них, вы почувствуйте себя в восточной сказке! За 5 часов вы посетите знаковые достопримечательности, почувствуете душу города во время прогулки по колоритному базару, попробуете традиционный плов. А наш гид сделает для вас отличные фотографии на память о путешествии.

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Описание

Что вас ожидает

Обед в традиционном ресторане. Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления.

Площадь Регистан — это настоящая жемчужина Самарканда. Вы погуляете по территории, заглянете внутрь медресе Тилля-Кари, Шердор и Улугбека. Узнаете, когда и как появился этот архитектурный ансамбль и что на самом деле значит его название. А также сделаете эффектные фото с лучших ракурсов.

Мавзолей Гур-Эмир, построенный выдающимися персидскими зодчими по приказу Тамерлана в начале 14 века. Мы с вами обязательно пофотографируемся у входной арки, которую называют «Воротами в рай».

Сиабский базар. Крупнейший и старейший рынок Самарканда и всего Узбекистана. Здесь вы сможете попробовать местные фрукты и сухофрукты, закупиться сувенирами.

Некрополь Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры. До наших дней на его территории сохранились уникальные мавзолеи времён Тамерлана.

Мечеть Биби-Ханум конца 14 века. По одной из версий она была воздвигнута по указу Тамерлана в честь его любимой жены Биби-Ханум, по другой — решение о строительстве приняла сама Биби-Ханум по случаю возвращения мужа из индийского похода.

Во время экскурсии вы узнаете:

О правителях Самарканда

Когда и кем были построены архитектурные памятники

Самые известные легенды города

Традиции народа и религиозные обычаи

И многое другое!

Организационные детали

Мы можем встретить вас у вокзала, отеля или аэропорта

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Chevrolet, услуги гида и обед в центре плова или традиционном ресторане

Отдельно оплачиваются входные билеты — $18 за всё. Также по желанию вы можете арендовать наряды для фото на площади Регистан — от $25.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата