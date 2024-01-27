Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
фев
фев
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Описание
Что вас ожидает
Обед в традиционном ресторане. Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления.
Площадь Регистан — это настоящая жемчужина Самарканда. Вы погуляете по территории, заглянете внутрь медресе Тилля-Кари, Шердор и Улугбека. Узнаете, когда и как появился этот архитектурный ансамбль и что на самом деле значит его название. А также сделаете эффектные фото с лучших ракурсов.
Мавзолей Гур-Эмир, построенный выдающимися персидскими зодчими по приказу Тамерлана в начале 14 века. Мы с вами обязательно пофотографируемся у входной арки, которую называют «Воротами в рай».
Сиабский базар. Крупнейший и старейший рынок Самарканда и всего Узбекистана. Здесь вы сможете попробовать местные фрукты и сухофрукты, закупиться сувенирами.
Некрополь Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры. До наших дней на его территории сохранились уникальные мавзолеи времён Тамерлана.
Мечеть Биби-Ханум конца 14 века. По одной из версий она была воздвигнута по указу Тамерлана в честь его любимой жены Биби-Ханум, по другой — решение о строительстве приняла сама Биби-Ханум по случаю возвращения мужа из индийского похода.
Во время экскурсии вы узнаете:
- О правителях Самарканда
- Когда и кем были построены архитектурные памятники
- Самые известные легенды города
- Традиции народа и религиозные обычаи
- И многое другое!
Организационные детали
- Мы можем встретить вас у вокзала, отеля или аэропорта
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Chevrolet, услуги гида и обед в центре плова или традиционном ресторане
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $18 за всё. Также по желанию вы можете арендовать наряды для фото на площади Регистан — от $25.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Фотографировать вас будем на iPhone 14 Pro max. Оригиналы снимков отправим в тот же день.
- Женщинам рекомендуем взять с собой платки, чтобы прикрыть голову во время посещения святых мест
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Во время обеда посетили центр плова и попробували очень вкусный плов.
Содикжон огромное спасибо за отличную экскурсию, буду всем своим друзьям рекомендовать только Вас!!!!