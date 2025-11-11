Мои заказы

Путешествие в историю - обзорная экскурсия по Самарканду

Ощутите атмосферу величия и неповторимого очарования Самарканда во время нашего познавательного тура.

Это увлекательное путешествие проведёт вас по ключевым уголкам древнего города, некогда важнейшего центра на Великом шелковом пути.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Увидеть самое главное в Самарканде Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, отправившись в увлекательную экскурсию по одному из самых величественных городов Востока. Самарканд, веками вдохновлявший путешественников и учёных, раскроет перед вами своё архитектурное и историческое великолепие. Наши опытные гиды проведут вас по оживлённым улицам и знаковым местам города, делясь увлекательными историями и тайнами, скрытыми за каждой достопримечательностью. Вас ожидает: Регистан — сердце Самарканда и гордость страны. Эта всемирно известная площадь, включённая в список наследия ЮНЕСКО, впечатляет своими медресе с уникальной мозаикой, стройными минаретами и величественными порталами. Здесь когда-то кипела жизнь: торговля, обучение и культурный обмен. Мавзолей Гур-Эмир — место последнего упокоения великого полководца Тамерлана. Полюбуйтесь яркой бирюзой купола и сложными узорами, украшающими гробницу, и узнайте больше о Тимуридах и их вкладе в развитие региона. Мечеть Биби-Ханым — символ духовности и архитектурного размаха. Этот внушительный памятник удивляет своей монументальностью и утончёнными деталями. Истории и легенды, связанные с мечетью, оживают на каждом шагу. Обсерватория Улугбека откроет вам страницы научного наследия средневекового Востока. Узнайте о достижениях знаменитого астронома и о его вкладе в мировую науку. Сиабский базар — место, где живёт настоящий Самарканд. Здесь вы почувствуете ритм повседневной жизни, попробуете местные угощения и пообщаетесь с продавцами, предлагающими специи, фрукты, ткани и изделия ручной работы. Шах-и-Зинда — древний некрополь, в котором каждый мавзолей — это произведение искусства. Украшенные яркой керамикой и тонкой резьбой, эти усыпальницы переносят вас в другую эпоху. Важная информация:
Возьмите с собой: солнцезащитные очки, удобную одежду, головной убор.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Обсерватория Улугбека
  • Сиабский базар
  • Шах-и-Зинда
Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты по маршруту
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: солнцезащитные очки
  • Удобную одежду
  • Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Самарканда

