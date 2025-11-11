Ощутите атмосферу величия и неповторимого очарования Самарканда во время нашего познавательного тура.
Это увлекательное путешествие проведёт вас по ключевым уголкам древнего города, некогда важнейшего центра на Великом шелковом пути.
Это увлекательное путешествие проведёт вас по ключевым уголкам древнего города, некогда важнейшего центра на Великом шелковом пути.
Описание экскурсии
Увидеть самое главное в Самарканде Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, отправившись в увлекательную экскурсию по одному из самых величественных городов Востока. Самарканд, веками вдохновлявший путешественников и учёных, раскроет перед вами своё архитектурное и историческое великолепие. Наши опытные гиды проведут вас по оживлённым улицам и знаковым местам города, делясь увлекательными историями и тайнами, скрытыми за каждой достопримечательностью. Вас ожидает: Регистан — сердце Самарканда и гордость страны. Эта всемирно известная площадь, включённая в список наследия ЮНЕСКО, впечатляет своими медресе с уникальной мозаикой, стройными минаретами и величественными порталами. Здесь когда-то кипела жизнь: торговля, обучение и культурный обмен. Мавзолей Гур-Эмир — место последнего упокоения великого полководца Тамерлана. Полюбуйтесь яркой бирюзой купола и сложными узорами, украшающими гробницу, и узнайте больше о Тимуридах и их вкладе в развитие региона. Мечеть Биби-Ханым — символ духовности и архитектурного размаха. Этот внушительный памятник удивляет своей монументальностью и утончёнными деталями. Истории и легенды, связанные с мечетью, оживают на каждом шагу. Обсерватория Улугбека откроет вам страницы научного наследия средневекового Востока. Узнайте о достижениях знаменитого астронома и о его вкладе в мировую науку. Сиабский базар — место, где живёт настоящий Самарканд. Здесь вы почувствуете ритм повседневной жизни, попробуете местные угощения и пообщаетесь с продавцами, предлагающими специи, фрукты, ткани и изделия ручной работы. Шах-и-Зинда — древний некрополь, в котором каждый мавзолей — это произведение искусства. Украшенные яркой керамикой и тонкой резьбой, эти усыпальницы переносят вас в другую эпоху. Важная информация:
Возьмите с собой: солнцезащитные очки, удобную одежду, головной убор.
Ежедневно в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Обсерватория Улугбека
- Сиабский базар
- Шах-и-Зинда
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты по маршруту
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки
- Удобную одежду
- Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
$136 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Завтра в 06:30
12 ноя в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Групповая
Автобусная экскурсия по Самарканду
Увлекательное путешествие по историческим местам Самарканда: от площади Регистан до Сиабского базара и ковровой мастерской
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:30
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
$43 за человека