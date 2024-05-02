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живут люди в Таджикистане. Гиды-водители все очень комфортно организовали, помогали во всем и рассказали о горах и жизни в районах. Как я понял, не стоит ждать классической экскурсии с детальными рассказами об истории и геологии, но нам такая и не была нужна. Из идей по улучшению хотелось бы, чтобы была возможность заранее заказать еду для обеда (за дополнительную плату), чтобы не искать ее самим / не ждать где-то пока ее приготовят. Еще было бы здорово иметь возможность выбирать машину для сегмента в Таджикистане - у нас был отличный водитель и хороший минивэн, но кому-то может быть комфортней внедорожник.