Святые источники Чашма-Аюб – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые источники Чашма-Аюб» в Самарканде на русском языке, цены от $189. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Начало: Железнодорожный вокзал Самарканда
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
$189 за человека
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$240 за всё до 3 чел.
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$298 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 мая 2024
    Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
    Очень красивые горы и озера! А поездка к ним через Панчакент и горные деревни позволяет посмотреть (из окна машины) как
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    живут люди в Таджикистане. Гиды-водители все очень комфортно организовали, помогали во всем и рассказали о горах и жизни в районах. Как я понял, не стоит ждать классической экскурсии с детальными рассказами об истории и геологии, но нам такая и не была нужна. Из идей по улучшению хотелось бы, чтобы была возможность заранее заказать еду для обеда (за дополнительную плату), чтобы не искать ее самим / не ждать где-то пока ее приготовят. Еще было бы здорово иметь возможность выбирать машину для сегмента в Таджикистане - у нас был отличный водитель и хороший минивэн, но кому-то может быть комфортней внедорожник.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Святые источники Чашма-Аюб»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
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  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в феврале 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Святые источники Чашма-Аюб" можно забронировать 3 экскурсии от 189 до 298. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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