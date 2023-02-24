Что вас ждет

Предлагаю Вам отправиться на прогулку по историческому Самарканду, увидеть его главные достопримечательности и погрузиться в невероятную атмосферу города. Мой город с самого начала его основания окружен тайнами и мистикой, завораживает мифами и легендами.

Мы пройдемся по местам, которые связанны с реальными персонажами и они оставили след в истории города. Обязательно посетим сооружения, которые стали частью этих легенд и преданий.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.