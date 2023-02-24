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Описание
Что вас ждет
Предлагаю Вам отправиться на прогулку по историческому Самарканду, увидеть его главные достопримечательности и погрузиться в невероятную атмосферу города. Мой город с самого начала его основания окружен тайнами и мистикой, завораживает мифами и легендами.
Мы пройдемся по местам, которые связанны с реальными персонажами и они оставили след в истории города. Обязательно посетим сооружения, которые стали частью этих легенд и преданий.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Некрополь Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лилия Лутфуллина
24 фев 2023
Первое знакомство с Узбекистаном начали с Самарканда. Безмерно рады, что с принимающей стороны выступила Февзия(Виктория). С момента встречи на вокзале (с утра) до конца программы (до вечера) время пролетело незаметно, все маршруты были выстроены максимально корректно, учитывая интересы всех членов семьи, не давая уставать или утомляться. Февзия охватила в городе все достопримечательности, дала возможность пообедать в Центре Плова, за что отдельное спасибо! С уверенностью рекомендуем!
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