Мои заказы

Мастер-класс «Секреты узбекской кухни - от лепёшки до плова»

В уютной кулинарной студии в центре Самарканда
Предлагаю вам познакомиться с культурой Узбекистана через его кухню, научиться готовить традиционные блюда по аутентичным рецептам и почувствовать атмосферу настоящего восточного гостеприимства.

В приготовление лепёшек и плова мы добавим живое общение, истории о традициях, кулинарных секретах и специях. А затем устроим совместную трапезу за дастарханом.
Мастер-класс «Секреты узбекской кухни - от лепёшки до плова»
Мастер-класс «Секреты узбекской кухни - от лепёшки до плова»
Мастер-класс «Секреты узбекской кухни - от лепёшки до плова»

Описание мастер-класса

Вы получите фартуки и приступите к приготовлению национальных блюд под моим руководством. Мы вместе разберём каждый этап: подготовку ингредиентов, правильную нарезку, работу с тестом, тонкости приготовления в казане и добавления восточных специй.

Пока блюда готовятся, я поделюсь историями о семейных традициях, значении дастархана и особенностях узбекского гостеприимства.

В финале устроим совместную трапезу: красиво накроем стол, попробуем приготовленные блюда, пообщаемся и сделаем фотографии.

Организационные детали

  • В стоимость включены все продукты для мастер-класса, чай и трапеза
  • Каждый гость получит рецепты в электронном формате в подарок
  • Дети до 14 лет участвуют в сопровождении взрослого

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Трансфер до студии
  • Профессиональная фотосъёмка
  • Дополнительные блюда

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В кулинарной студии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохинур
Мохинур — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 72 туристов
Я студентка медицинского университета и коренная жительница Самарканда. В свободное время увлечённо изучаю историю своего города. Я — настоящая узбечка, и моя цель не просто рассказать вам исторические факты, а
читать дальшеуменьшить

показать живую узбекскую культуру, наполненную теплотой, гостеприимством и уникальными восточными традициями. Со мной вам не будет скучно — вас ждут захватывающие рассказы, весёлые моменты и возможность увидеть Самарканд глазами его жителя, а не просто туриста.

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии на «Мастер-класс «Секреты узбекской кухни - от лепёшки до плова»»

Узбекский плов: готовим и едим
На машине
4 часа
153 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Узбекский плов: готовим и едим
Мастер-класс, ужин и погружение в сельский быт в гостях у местных под Самаркандом
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$40 за человека
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: В частной квартире повара
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
$160 за всё до 4 чел.
Променад по гастроулице: скрытые сокровища узбекской кухни в Самарканде
На машине
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Променад по гастроулице: скрытые сокровища узбекской кухни в Самарканде
Погулять по улице, которую знают только местные, и попробовать не парадную, а настоящую кухню страны
Начало: В любом удобном для вас месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$120 за всё до 4 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$156 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде
от $150 за человека