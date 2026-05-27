Предлагаю вам познакомиться с культурой Узбекистана через его кухню, научиться готовить традиционные блюда по аутентичным рецептам и почувствовать атмосферу настоящего восточного гостеприимства.
В приготовление лепёшек и плова мы добавим живое общение, истории о традициях, кулинарных секретах и специях. А затем устроим совместную трапезу за дастарханом.
Описание мастер-класса
Вы получите фартуки и приступите к приготовлению национальных блюд под моим руководством. Мы вместе разберём каждый этап: подготовку ингредиентов, правильную нарезку, работу с тестом, тонкости приготовления в казане и добавления восточных специй.
Пока блюда готовятся, я поделюсь историями о семейных традициях, значении дастархана и особенностях узбекского гостеприимства.
В финале устроим совместную трапезу: красиво накроем стол, попробуем приготовленные блюда, пообщаемся и сделаем фотографии.
Организационные детали
- В стоимость включены все продукты для мастер-класса, чай и трапеза
- Каждый гость получит рецепты в электронном формате в подарок
- Дети до 14 лет участвуют в сопровождении взрослого
Дополнительные расходы (по желанию)
- Трансфер до студии
- Профессиональная фотосъёмка
- Дополнительные блюда
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кулинарной студии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохинур — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 72 туристов
Я студентка медицинского университета и коренная жительница Самарканда. В свободное время увлечённо изучаю историю своего города. Я — настоящая узбечка, и моя цель не просто рассказать вам исторические факты.
