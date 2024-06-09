Самарканд: тёплый и дружелюбный

В Самарканде каждый найдёт, что ищет: любители истории погрузятся в эпоху Тимуридов, ценители архитектуры полюбуются голубыми куполами мечетей и медресе, гурманы оценят ароматную восточную кухню.

Я помогу вам раскрыть разные грани города, покажу его знаковые места, познакомлю с традициями и современной жизнью.
Самарканд: тёплый и дружелюбный
Самарканд: тёплый и дружелюбный
Самарканд: тёплый и дружелюбный
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Гур Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар
  • Некрополь Шахи Зинда

Описание экскурсии

Самарканд в хорошей компании

Мы посетим самые интересные и важные уголки Самарканд:

  • Мавзолей Гур Эмир — именно здесь покоится Тамерлан, его сыновья, внуки и даже правнуки. Я поделюсь историями о жизни и подвигах великого полководца.
  • Площадь Регистан — визитная карточка города. На ней я расскажу о средневековом учёном Улугбеке и о легендарных тиграх из медресе Шердор. А также помогу расшифровать название красочной мечети Тилля Кори.
  • Мечеть Биби-Ханум — грандиозная мечеть 15 века, построенная Амиром Тимуром в честь его жены. Вы узнаете красивую историю их любви.
  • Сиабский базар — самый древний и большой рынок Самарканда. Вы попробуете местные сладости и научитесь правильно торговаться.
  • Некрополь Шахи Зинда — красочный «город в городе». Здесь похоронены двоюродный брат пророка Мухаммеда и близкие люди Тамерлана: его сёстры, жёны, архитекторы и чиновники. Вы узнаете, как строился некрополь, и расшифруете особенности его архитектуры. Ярким завершением экскурсии станет обзорная площадка с прекрасным видом на весь город! Важная информация: Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Tracker 2020 года. Транспорт включен в стоимость. Входные билеты оплачиваются дополнительно — 10-15 евро с человека. По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар
  • Некрополь Шахи Зинда
Что включено
  • Услуги лицензированного гида-экскурсовода
  • Передвижение на личном авто
Что не входит в цену
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно - 10-15 евро с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Могу встретить у отеля/вокзала/аэропорта
Завершение: По запросу гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Tracker 2020 года. Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно - 10-15 евро с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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