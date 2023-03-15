Самарканд - ровесник Рима

Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда

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Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда.

Узнаете как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура и покажу шедевры архитектуры.
Самарканд - ровесник Рима
Самарканд - ровесник Рима
Самарканд - ровесник Рима
Самарканд - ровесник Рима
Самарканд - ровесник Рима
Самарканд - ровесник Рима
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Некрополь Шaхи-Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Захоронение Святого Даниила
  • Фабрике «Худжум»
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Описание

Что вас ждет

Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Узнаете как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан, и покажу шедевры архитектуры, построенные в период правления его семьи и дошедшие до наших дней.

В программе экскурсии

Площадь Регистан — «визитная карточка» Самарканда, расположенная в самом сердце старого города. Я покажу три величественные здания комплекса, олицетворяющие высшие достижения зодчих средневековья, — медресе Улугбека, медресе Шер Дора и медресе Тилла Кори.
Мавзолей Гур-Эмир — роскошная фамильная усыпальница Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки Мухаммад Султан, Улугбек и другие члены семьи. Я расскажу историю усыпальницы и связанное с ней предание.
Мечеть Биби-Ханым — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу.
Некрополь Шaхи-Зинда — один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда. Вас впечатлит вереница изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц, где захоронены царские особы и знать.
Обсерватория Улугбека — я расскажу о жизни и научных методах великого ученого, математика и астронома Мирзо Улугбека. Вы узнаете, как ему удалось определить координаты 1018 звезд, которые соответствуют ныне вычисленным с помощью современной техники данным.
Захоронение Святого Даниила — вы посетите настоящее святое место, куда приходят поклониться иудеи, мусульмане и христиане. Я расскажу историю высохшего фисташкового дерева, которое оживилось и расцвело после визита в Самарканд патриарха Алексия II в 1996 году.
Самарканд знаменит не только святыми местами и великолепной архитектурой, но и ремеслами.
Вы посетите несколько фабрик, которые по сей день сохранили аутентичность. Например, на фабрике «Худжум» вы увидите изготовление вручную шелковых ковров.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты на достопримечательности — 19$.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности — 19$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Тамерлана
Завершение: Комплекс Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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