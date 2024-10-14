Познакомиться с традиционными занятиями жителей Самарканда вы сможете на этой экскурсии.
Вам расскажут про популярные здесь виды ремёсел: это и торговля, и изготовление бумаги, и ткачество… Вы увидите разнообразие товаров на местном рынке, побываете на мастер-классе по изготовлению ковров и познакомитесь с традиционной кухней — отведаете ароматный узбекский плов.
Вам расскажут про популярные здесь виды ремёсел: это и торговля, и изготовление бумаги, и ткачество… Вы увидите разнообразие товаров на местном рынке, побываете на мастер-классе по изготовлению ковров и познакомитесь с традиционной кухней — отведаете ароматный узбекский плов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсииДревние ремёсла Самарканда • Мы посетим центр ремесленников: расскажу вам историю ремёсел города.
- Проследуем на Сиабский базар: здесь вас будет ждать разнообразие фруктов, узбекские лепёшки. Попробуем сухофрукты, сладости, специи — научу вас, как торговаться на базаре.
- Посетим туристическую деревню.
- Посмотрим на процесс изготовления самаркандской шёлковой бумаги из коры тутового дерева по древней технологии.
- Для вас проведут мастер-класс в единственной фабрике Средней Азии шёлковых ковров ручной работы.
• На обед насладимся знаменитым узбекским пловом. Важная информация:
- Возьмите с собой наличные для оплаты питания и входных билетов.
- Надевайте удобную одежду и обувь.
Ежедневно в 10:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр ремесленников
- Туристическая деревня Конигиль (Бумажная фабрика)
- Ковровая фабрика-ручных шёлковых ковров
- Сиабский базар
- Аутентичное кафе по приготовлению плова
- Туристический центр Самарканд Сити
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
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