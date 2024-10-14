Кухня и ремёсла Самарканда

Познакомиться с традиционными занятиями жителей Самарканда вы сможете на этой экскурсии.

Вам расскажут про популярные здесь виды ремёсел: это и торговля, и изготовление бумаги, и ткачество… Вы увидите разнообразие товаров на местном рынке, побываете на мастер-классе по изготовлению ковров и познакомитесь с традиционной кухней — отведаете ароматный узбекский плов.
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Древние ремёсла Самарканда • Мы посетим центр ремесленников: расскажу вам историю ремёсел города.
  • Проследуем на Сиабский базар: здесь вас будет ждать разнообразие фруктов, узбекские лепёшки. Попробуем сухофрукты, сладости, специи — научу вас, как торговаться на базаре.
  • Посетим туристическую деревню.
  • Посмотрим на процесс изготовления самаркандской шёлковой бумаги из коры тутового дерева по древней технологии.
  • Для вас проведут мастер-класс в единственной фабрике Средней Азии шёлковых ковров ручной работы.

• На обед насладимся знаменитым узбекским пловом. Важная информация:

  • Возьмите с собой наличные для оплаты питания и входных билетов.
  • Надевайте удобную одежду и обувь.

Ежедневно в 10:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр ремесленников
  • Туристическая деревня Конигиль (Бумажная фабрика)
  • Ковровая фабрика-ручных шёлковых ковров
  • Сиабский базар
  • Аутентичное кафе по приготовлению плова
  • Туристический центр Самарканд Сити
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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