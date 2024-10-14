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Познакомиться с традиционными занятиями жителей Самарканда вы сможете на этой экскурсии.



Вам расскажут про популярные здесь виды ремёсел: это и торговля, и изготовление бумаги, и ткачество… Вы увидите разнообразие товаров на местном рынке, побываете на мастер-классе по изготовлению ковров и познакомитесь с традиционной кухней — отведаете ароматный узбекский плов.