1 чел.
По популярности
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
«Приземистые дома вдоль улицы Мустакиллик с башенками, характерными для архитектуры Русского Самарканда»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30€29 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
«Мы пройдём по колоритным улицам с купеческими домами, украшенными расписными дверями и резными декоративными элементами»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
«Вишенкой на торте станет центральная улица города»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€128 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина6 сентября 2023Один из лучших гидов, с которым мне довелось столкнуться на Трипстере: потрясающий рассказчик, внимательный и приятный собеседник, человек интеллигентный, с прекрасным чувством юмора и потрясающей эрудицией. С удовольствием буду рекомендовать его своим знакомым!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Самарканде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 135 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Самарканда. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод