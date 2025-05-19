читать дальше

Мы были рады, что выбрали вечернюю экскурсию, потому что в некоторых местах уже было безлюдно, а еще мы смогли увидеть город при волшебной и немного загадочной подсветке. Но немного сложно было "дотянуть до конца", потому что вместо запланированных четырех часов, мы "впитывали" впечатления 6.5 часов, то есть до 00.30 ночи. Очень хотелось всё посмотреть, но сил уже было маловато. Спасибо нашему экскурсоводу за увлеченность и энтузиазм.