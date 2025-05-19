Утренние – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Самарканде на русском языке, цены от $20, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
На машине
5 часов
19 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Завтра в 05:30
31 мая в 05:30
$110 за всё до 4 чел.
Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
На машине
На микроавтобусе
4 часа
-
14%
69 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Погрузитесь в мир древнего Самарканда! Узнайте о его богатой истории, уникальной архитектуре и традиционных ремёслах. Откройте для себя город в новом свете
Начало: Около вашего адреса в городе
Завтра в 07:00
31 мая в 07:00
от $77$90 за всё до 15 чел.
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
Пешая
4 часа
326 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в сердце древнего города
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 18:00
Завтра в 10:30
31 мая в 10:30
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ивакаева
    19 мая 2025
    Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
    Замечательная экскурсия! Всем советую именно утренние экскурсии по Самарканду. Комфортная температура без жары и палящего солнца, почти нет людей, есть
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    возможность все посмотреть не толкаясь с другими туристами, никто не перекрикивает твоего гида. Экскурсию вел замечательный гид Джамшед. Очень хорошо знает историю и культуру, прекрасный собеседник с хорошим чувством юмора. Человек, который так искренне любит свой город - именно то, что нужно для знакомства с таким многогранным Самаркандом.

  • В
    Василий
    18 мая 2025
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Великолепный экскурсовод и незабываемая экскурсия! Искренне рекомендуем!
    Великолепный экскурсовод и незабываемая экскурсия!
  • М
    Маргарита
    14 мая 2025
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Нам понравилась экскурсия по Самарканду. Мы узнали много нового и интересного, прикоснулись своими руками к истории, составили представление о городе.
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    Мы были рады, что выбрали вечернюю экскурсию, потому что в некоторых местах уже было безлюдно, а еще мы смогли увидеть город при волшебной и немного загадочной подсветке. Но немного сложно было "дотянуть до конца", потому что вместо запланированных четырех часов, мы "впитывали" впечатления 6.5 часов, то есть до 00.30 ночи. Очень хотелось всё посмотреть, но сил уже было маловато. Спасибо нашему экскурсоводу за увлеченность и энтузиазм.

  • М
    Михаил
    10 мая 2025
    Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
    Очень понравилось экскурсия. Гид Бахадир, компетентно и очень живо и подробно рассказал историю Самарканда. Много новых исторических деталей узнал для
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    себя, хотя на такой экскурсии не первый раз. Успехов ему! Спасибо также команде Трипстер за чёткую работу и быстрое решение всех вопросов!

    Очень понравилось экскурсия. Гид Бахадир, компетентно и очень живо и подробно рассказал историю Самарканда. Много новыхОчень понравилось экскурсия. Гид Бахадир, компетентно и очень живо и подробно рассказал историю Самарканда. Много новыхОчень понравилось экскурсия. Гид Бахадир, компетентно и очень живо и подробно рассказал историю Самарканда. Много новыхОчень понравилось экскурсия. Гид Бахадир, компетентно и очень живо и подробно рассказал историю Самарканда. Много новыхОчень понравилось экскурсия. Гид Бахадир, компетентно и очень живо и подробно рассказал историю Самарканда. Много новыхОчень понравилось экскурсия. Гид Бахадир, компетентно и очень живо и подробно рассказал историю Самарканда. Много новых

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
  2. Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
  3. Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в мае 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 110 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 414 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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