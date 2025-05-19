Фотопрогулка
до 4 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Завтра в 05:30
31 мая в 05:30
$110 за всё до 4 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 15 чел.
Вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Погрузитесь в мир древнего Самарканда! Узнайте о его богатой истории, уникальной архитектуре и традиционных ремёслах. Откройте для себя город в новом свете
Начало: Около вашего адреса в городе
Завтра в 07:00
31 мая в 07:00
от $77
$90 за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в сердце древнего города
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 18:00
Завтра в 10:30
31 мая в 10:30
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИвакаева19 мая 2025Замечательная экскурсия! Всем советую именно утренние экскурсии по Самарканду. Комфортная температура без жары и палящего солнца, почти нет людей, есть
- ВВасилий18 мая 2025Великолепный экскурсовод и незабываемая экскурсия! Искренне рекомендуем!
- ММаргарита14 мая 2025Нам понравилась экскурсия по Самарканду. Мы узнали много нового и интересного, прикоснулись своими руками к истории, составили представление о городе.
- ММихаил10 мая 2025Очень понравилось экскурсия. Гид Бахадир, компетентно и очень живо и подробно рассказал историю Самарканда. Много новых исторических деталей узнал для
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Утренние»
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