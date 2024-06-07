Мавзолей Гур-Эмир – экскурсии в Самарканде

Найдено 46 экскурсий в категории «Мавзолей Гур-Эмир» в Самарканде на русском языке, цены от €11, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
188 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
11 за человека
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Самарканд за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4 часа
16 отзывов
Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3530 за человека
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
78 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3532 за человека
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 10 чел.
Самарканд во всей красе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара
Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
35 за человека
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
Самарканд глазами художника Верещагина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
160 за всё до 7 чел.
Вечерние огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Девичник в Самарканде
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
43 за всё до 10 чел.
Главное в Самарканде + обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115110 за всё до 10 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Сияние куполов древнего Самарканда
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
13 отзывов
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 за человека
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Ежедневная групповая прогулка по величественному Самарканду
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки во время прогулки по историческим местам Самарканда с опытным гидом
Начало: У памятника Амира Темура
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
45 за человека
Вкусный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за всё до 6 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самарканд на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4541 за человека
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
135122 за всё до 2 чел.
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа
Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Начало: Место уточняется с туристами
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5045 за всё до 10 чел.
Самарканд тёплый и дружелюбный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Здравствуй, Самарканд
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Начало: У мавзолея Тимура
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
99 за всё до 20 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
🚗 На машине
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5539 за человека
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
5.5 часов
3 отзыва
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:30
323275 за всё до 5 чел.
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 130 за всё до 4 чел.
Главное в Самарканде за 2 часа
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Главное в Самарканде за 2 часа
Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Начало: В удобном для вас месте
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10095 за всё до 4 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Огромное спасибо гиду за познавательную экскурсию. Шохрух профессионал своего дела, интересный собеседник и рассказчик. Он отлично знает историю и культуру Самарканда, отвечает на все вопросы. Приятным бонусом стали замечательные фотографии с красивыми ракурсами на достопримечательности, которые мы посетили.
  • А
    Аркадий
    7 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
  • М
    Максим
    7 июня 2024
    Самарканд за 3 часа
    Замечательный экскурсовод Акобир. Очень познавательно и дружелюбно. Спасибо.
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Спасибо огромное Фариде за великолепную экскурсию! Фарида отличная рассказчица, легкая и интересная в общении. Мы узнали много исторических фактов, послушали
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    местные легенды и рассказ о современной жизни в Самарканде. Все, кто сейчас в поисках гида по Самарканду, не сомневайтесь ни минуты, обращайтесь к Фариде!

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечта. Очень хотелось, чтобы первое свидание с городом прошло интересно, ярко, красиво. Шохрух помог осуществить это
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    желание. Первое, что хочется отметить, - заботу, вежливость и интеллигентность гида. Шохрух написал заранее, поэтому мы смогли обсудить такие важные вопросы, как обмен валюты, приезд из аэропорта, такси. Также он посоветовал места, где можно уютно посидеть и поесть после экскурсии. Шохрух встретил нас с подругой в гостевом доме, где мы жили, и немного поменял маршрут для удобства. Он провел экскурсию подольше, что нас очень порадовало. Во время экскурсии мы смогли сфотографироваться в национальной одежде, это было здорово! Шохрух - это гид-друг в Самарканде, который постарается помочь с любыми вопросами и расскажет много интересного об этом прекрасном городе.

    Побывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечтаПобывать в Самарканде - моя многолетняя мечта
  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Насыщенная интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Шодиер много рассказал об истории и культуре Средней Азии. Увидели все основные исторические места Самарканда. Рекомендую эту экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Добрый день! Благодарим нашего гида Шохруха М. за увлекательную экскурсию по достопримечательностям Самарканда! Шохрух провел с нами гораздо больше времени
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    и показал самое сердце чудесного города. Прекрасный язык, начитанность, интересная и структурированная подача материала не оставила нас равнодушными. Шохрух так же помог нам сделать замечательные фотографии. Подбирал красивые ракурсы. Очень внимательный и скромный молодой человек. Всем благ! Рекомендую от чистого сердца!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
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Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мавзолей Гур-Эмир»

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  4. Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
  5. Чарующий Самарканд
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
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