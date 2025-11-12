Наследие Тимуридов

Экскурсия начинается с посещения мавзолея Гур-Эмир, где находится усыпальница Амира Тимура и его наследников. Архитектурный комплекс демонстрирует особенности зодчества эпохи Тимуридов и хранит память о правителях средневековой Центральной Азии.

Духовные святыни

Далее программа продолжается у мавзолея Рухабад, построенного над могилой мистика Бурханэддина Сагарджи. Это место представляет интерес для тех, кто хочет познакомиться с религиозными традициями региона и историей распространения ислама в Средней Азии.

Архитектурный ансамбль Регистана

Завершает маршрут посещение площади Регистан с тремя медресе - Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Вы узнаете о назначении этих сооружений в средневековом городе и особенностях их архитектурного декора. Важная информация: