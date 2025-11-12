Познакомьтесь с главными достопримечательностями Самарканда во время трехчасовой экскурсии.
Вы увидите архитектурные памятники эпохи Тимуридов, узнаете об истории города и почувствуете атмосферу восточного гостеприимства.
Описание экскурсии
Наследие Тимуридов
Экскурсия начинается с посещения мавзолея Гур-Эмир, где находится усыпальница Амира Тимура и его наследников. Архитектурный комплекс демонстрирует особенности зодчества эпохи Тимуридов и хранит память о правителях средневековой Центральной Азии.
Духовные святыни
Далее программа продолжается у мавзолея Рухабад, построенного над могилой мистика Бурханэддина Сагарджи. Это место представляет интерес для тех, кто хочет познакомиться с религиозными традициями региона и историей распространения ислама в Средней Азии.
Архитектурный ансамбль Регистана
Завершает маршрут посещение площади Регистан с тремя медресе - Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Вы узнаете о назначении этих сооружений в средневековом городе и особенностях их архитектурного декора. Важная информация:
- Для посещения религиозных объектов требуется соответствующая одежда.
- Мужчинам рекомендуется прикрывать колени и плечи.
- Женщинам рекомендуется иметь при себе головной убор.
- Экскурсия предполагает пешие переходы между объектами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мавзолей Рухабад
- Площадь Регистан
- Медресе Улугбека
- Медресе Шердор
- Медресе Тилля-Кори
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в Гур-Эмир - $6, 5
- Входные билеты в Регистан - $8
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завершение: Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
12 ноя 2025
Уважаемые коллеги туристы, если вы хотите погрузиться в историю Востока, узнать тонкости архитектуры Регистана и мечетей, обновить свои знания или услышать новое о династии Тамерлана, Мустафо однозначно ваш гид. Пунктуальность, порядочность и историческая подача материала. Моя рекомендация- ДА.
З
Злата
28 окт 2025
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Мустафо — замечательный гид! Мы много путешествовали по Узбекистану и встречали разных экскурсоводов, но Мустафо оказался особенным.
Он рассказывает о Самарканде с такой любовью и увлечением, что просто невозможно не влюбиться
Мустафо — замечательный гид! Мы много путешествовали по Узбекистану и встречали разных экскурсоводов, но Мустафо оказался особенным.
Он рассказывает о Самарканде с такой любовью и увлечением, что просто невозможно не влюбиться
М
Марина
28 окт 2025
Мустафо — не просто гид, а человек, влюблённый в свой город! ❤️
С первых минут чувствуешь его искренность, тепло и невероятную любовь к Самарканду.
Он рассказывает так живо и красиво, что слушаешь,
С первых минут чувствуешь его искренность, тепло и невероятную любовь к Самарканду.
Он рассказывает так живо и красиво, что слушаешь,
А
Александр
28 окт 2025
Мустафо — экскурсовод от Бога!
Я остался в полном восторге. Он рассказывает легко, с юмором и огромной любовью к Самарканду. Ни минуты скуки — только увлекательные истории, редкие факты и ощущение, будто путешествуешь во времени.
Мустафо создаёт особую атмосферу доверия и вдохновения — именно с таким человеком хочется открывать город!
Всем рекомендую именно эту экскурсию — она оставит самые яркие впечатления!
Я остался в полном восторге. Он рассказывает легко, с юмором и огромной любовью к Самарканду. Ни минуты скуки — только увлекательные истории, редкие факты и ощущение, будто путешествуешь во времени.
Мустафо создаёт особую атмосферу доверия и вдохновения — именно с таким человеком хочется открывать город!
Всем рекомендую именно эту экскурсию — она оставит самые яркие впечатления!
Входит в следующие категории Самарканда
