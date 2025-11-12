Мои заказы

Бирюзовая сказка Востока: сердце древнего Самарканда

Познакомьтесь с главными достопримечательностями Самарканда во время трехчасовой экскурсии.

Вы увидите архитектурные памятники эпохи Тимуридов, узнаете об истории города и почувствуете атмосферу восточного гостеприимства.
Описание экскурсии

Наследие Тимуридов

Экскурсия начинается с посещения мавзолея Гур-Эмир, где находится усыпальница Амира Тимура и его наследников. Архитектурный комплекс демонстрирует особенности зодчества эпохи Тимуридов и хранит память о правителях средневековой Центральной Азии.

Духовные святыни

Далее программа продолжается у мавзолея Рухабад, построенного над могилой мистика Бурханэддина Сагарджи. Это место представляет интерес для тех, кто хочет познакомиться с религиозными традициями региона и историей распространения ислама в Средней Азии.

Архитектурный ансамбль Регистана

Завершает маршрут посещение площади Регистан с тремя медресе - Улугбека, Шердор и Тилля-Кори. Вы узнаете о назначении этих сооружений в средневековом городе и особенностях их архитектурного декора. Важная информация:
  • Для посещения религиозных объектов требуется соответствующая одежда.
  • Мужчинам рекомендуется прикрывать колени и плечи.
  • Женщинам рекомендуется иметь при себе головной убор.
  • Экскурсия предполагает пешие переходы между объектами.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мавзолей Рухабад
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шердор
  • Медресе Тилля-Кори
Что включено
  • Услуга гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты в Гур-Эмир - $6, 5
  • Входные билеты в Регистан - $8
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завершение: Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Для посещения религиозных объектов требуется соответствующая одежда
  • Мужчинам рекомендуется прикрывать колени и плечи
  • Женщинам рекомендуется иметь при себе головной убор
  • Экскурсия предполагает пешие переходы между объектами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
12 ноя 2025
Уважаемые коллеги туристы, если вы хотите погрузиться в историю Востока, узнать тонкости архитектуры Регистана и мечетей, обновить свои знания или услышать новое о династии Тамерлана, Мустафо однозначно ваш гид. Пунктуальность, порядочность и историческая подача материала. Моя рекомендация- ДА.
З
Злата
28 окт 2025
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Мустафо — замечательный гид! Мы много путешествовали по Узбекистану и встречали разных экскурсоводов, но Мустафо оказался особенным.
Он рассказывает о Самарканде с такой любовью и увлечением, что просто невозможно не влюбиться
в этот город.
Экскурсия длилась дольше запланированного, но время пролетело незаметно — хотелось слушать ещё!
Мустафо с радостью отвечал на все вопросы, подсказал, где попробовать настоящий самаркандский плов, и помог сделать отличные фото.
Очень тёплая, познавательная и душевная прогулка — обязательно вернёмся и снова выберем экскурсию с Мустафо!

М
Марина
28 окт 2025
Мустафо — не просто гид, а человек, влюблённый в свой город! ❤️
С первых минут чувствуешь его искренность, тепло и невероятную любовь к Самарканду.
Он рассказывает так живо и красиво, что слушаешь,
затаив дыхание.
Каждая история — как маленькое чудо, полное эмоций и души.

Экскурсия должна была длиться три часа, но пролетели все четыре — и время будто растворилось.
После каждого рассказа Мустафо делает милое резюме — так трогательно и по-доброму!

Спасибо вам огромное!
Вы подарили не просто экскурсию, а настоящее чувство — любовь к Самарканду, которая останется в сердце навсегда. ❤️

А
Александр
28 окт 2025
Мустафо — экскурсовод от Бога!
Я остался в полном восторге. Он рассказывает легко, с юмором и огромной любовью к Самарканду. Ни минуты скуки — только увлекательные истории, редкие факты и ощущение, будто путешествуешь во времени.
Мустафо создаёт особую атмосферу доверия и вдохновения — именно с таким человеком хочется открывать город!

Всем рекомендую именно эту экскурсию — она оставит самые яркие впечатления!

