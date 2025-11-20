-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Полюбить Самарканд всего за 3 часа
Увлекательное путешествие по историческим местам Самарканда, где каждый уголок хранит тайны прошлого и культурные сокровища
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$60
$75 за всё до 7 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 12 чел.
По следам великих цивилизаций: экскурсия по Самарканду
Погрузитесь в историю Самарканда, где каждый уголок дышит древностью. Уникальная экскурсия с посещением дома-музея и встречей с местной семьей
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
22 ноя в 08:00
$70
$100 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 10:00
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
$99 за человека
