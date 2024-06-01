1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
100€90 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа
Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Начало: Место уточняется с туристами
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
50€45 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Приготовить национальное блюдо с местной хозяйкой и раскрыть секреты узбекской кухни
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€54 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
96€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения1 июня 2024Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали
- ММарина16 мая 2024Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
- MMarina11 мая 2024Мастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины Дили. Хочется сказать большое спасибо 🙏. Плов получился очень вкусным, общение было
- ЕЕкатерина9 мая 2024Очень душевный приятный мастер-класс с умной заботливой Гулей! Приятное общение, гостеприимство, вкусная еда и полезные советы. И, конечно, «президентский плов», названный нами так неспроста. 😊 Это кулинарный шедевр! Оооочень вкусно было. Гуля- Вам спасибо и успехов!
- ЖЖеня6 мая 2024Огромное спасибо Гуле за отличный мастер класс. Было познавательно, весело и очень вкусно! И отдельное спасибо за фотосессию в национальных костюмах
- ЕЕвгения4 мая 2024На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно! Начиная от хозяйки Дили,
- ММихаил3 мая 2024Самаркандский плов - просто космос. И Дилбар отлично знает, как его готовить! Посетили ее гостеприимный дом и научились тонкостям приготовления
- ЕЕлена3 мая 2024Это был чудесный день в гостях у Гули - интересно, информативно, очень вкусно. Вместе готовили плов, хозяйка делилась профессональными секретами
- ССара28 апреля 2024Настоящая традиционная семья открыла нам свою культуру, обычаи, особенности быта, всё то, что мы никогда бы не узнали, не посетив
- ААндрей9 апреля 2024Нашей компании очень понравился приём и формат мероприятия. Всё прошло на одном дыхании. Блюда которые мы приготовили обалденные. Место подготовлено очень калоритно и понравилось нам из за своей натуральности и теплого приёма. Спасибо. Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «В помещении»
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