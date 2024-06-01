читать дальше

плова от начала до конца! В отличие от многих других вариантов, Дилбар показывает весь процесс целиком и дает самим резать и жарить мясо, мыть рис и так далее. В общем, полноценный мастер-класс. Все продукты у нее высшего качества, очень вкусно. Принимает она как дорогих гостей, а не как клиентов. Это уникальная возможность побывать в настоящем узбекском доме, выпить чаю за топчаном и пообщаться за жизнь с приятным человеком, пока рис, мясо и овощи превращаются в чудесное ароматное блюдо. Приготовленного плова хватило еще на один ужин, и он даже на второй день не утратил своих вкусовых качеств. Горячо рекомендуем посетить этот мастер-класс!