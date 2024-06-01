Экскурсии в помещении Самарканда

Найдено 9 экскурсий в категории «В помещении» в Самарканде на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Как приготовить самаркандский плов
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мавзолей Тамерлана в Самарканде: историческое путешествие за 2 часа
Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Начало: Место уточняется с туристами
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5045 за всё до 10 чел.
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
10090 за всё до 4 чел.
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Приготовить национальное блюдо с местной хозяйкой и раскрыть секреты узбекской кухни
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Барак - пельмени по-узбекски
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
54 за всё до 4 чел.
В поисках узбекских традиций
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9687 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Как приготовить самаркандский плов
    Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали
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    в гостях. Мы во всех поездках стараемся принимать участие в мастер классах, в том числе кулинарных. Этот опыт был одним из лучших: все ингредиенты подготовлены и наглядно разложены. Работы вроде чистки морковки или шинковки лука делать не нужно, но в то же время готовите вы сами (под руководством Дили, разумеется). По поводу трудности нахождения адреса: Азамат прислал геоточку, мы на нее заказали яндекс такси и водитель привез нас прямо к воротам. Судя по всему, если проблема была, то она исправлена.

    Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали в гостях
  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Как приготовить самаркандский плов
    Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
    Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
  • M
    Marina
    11 мая 2024
    Аппетитный самаркандский плов своими руками
    Мастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины Дили. Хочется сказать большое спасибо 🙏. Плов получился очень вкусным, общение было
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    приятным и интересным. Будем пробовать дома примерить полученные знания)). Пара советов тем, кто так же захочет посетить данную экскурсию: 1) пока готовится плов, Диля предлагает вкусную самсу, чай… не налегайте), потом тяжело съесть плов)) 2) при бронировании можно дать свои пожелания: делать плов из баранины или говядины, класть ли курдюк, готовить на улице на огне или на плите

    Мастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины ДилиМастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины ДилиМастер -класс проходит в частном доме у замечательной женщины Дили
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
    Очень душевный приятный мастер-класс с умной заботливой Гулей! Приятное общение, гостеприимство, вкусная еда и полезные советы. И, конечно, «президентский плов», названный нами так неспроста. 😊 Это кулинарный шедевр! Оооочень вкусно было. Гуля- Вам спасибо и успехов!
  • Ж
    Женя
    6 мая 2024
    Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
    Огромное спасибо Гуле за отличный мастер класс. Было познавательно, весело и очень вкусно! И отдельное спасибо за фотосессию в национальных костюмах
    Огромное спасибо Гуле за отличный мастер классОгромное спасибо Гуле за отличный мастер классОгромное спасибо Гуле за отличный мастер класс
  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Аппетитный самаркандский плов своими руками
    На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно! Начиная от хозяйки Дили,
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    кто нас встретил, как самых дорогих гостей, и заканчивая процессом приготовления плова, когда из понятных ингредиентов получается самый вкусный в мире плов 😍 Диля - прекрасная добрая и душевная женщина, которая готова с каждым поделиться своими рецептами, чтобы в любой стране, готовя плов, ты вспоминал Самарканд с особой теплотой! Лично я так и вспоминаю! А еще Диля готова научить готовить не только плов, но и разные супы, манты и другие блюда! В следующий раз мы обязательно приедем к ней на самсу, которой она нас угощала🤤🤤🤤

    На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!На мой день рождения мы ходили на мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🤤 и это было волшебно!
  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Аппетитный самаркандский плов своими руками
    Самаркандский плов - просто космос. И Дилбар отлично знает, как его готовить! Посетили ее гостеприимный дом и научились тонкостям приготовления
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    плова от начала до конца! В отличие от многих других вариантов, Дилбар показывает весь процесс целиком и дает самим резать и жарить мясо, мыть рис и так далее. В общем, полноценный мастер-класс. Все продукты у нее высшего качества, очень вкусно. Принимает она как дорогих гостей, а не как клиентов. Это уникальная возможность побывать в настоящем узбекском доме, выпить чаю за топчаном и пообщаться за жизнь с приятным человеком, пока рис, мясо и овощи превращаются в чудесное ароматное блюдо. Приготовленного плова хватило еще на один ужин, и он даже на второй день не утратил своих вкусовых качеств. Горячо рекомендуем посетить этот мастер-класс!

    Самаркандский плов - просто космос. И Дилбар отлично знает, как его готовить! Посетили ее гостеприимный дом
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
    Это был чудесный день в гостях у Гули - интересно, информативно, очень вкусно. Вместе готовили плов, хозяйка делилась профессональными секретами
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    и просто домашними лайфхаками. Причем прекрасно организовано все по времени, пока кипит зирвак, гости рассматривают национальные костюмы и устраивают фотосесию, угощаются традиционными узбекскими сладостями и самсой. Муж давно любит готовить плов, после мастер-класса обещал попробовать Гулин рецепт и технологию на ближайших семейных посиделках. Нам очень понравилось в гостях. Гуля, спасибо! Уже рекомендуем Вас всем, кто собирается в Самарканд! Кстати, тарелку на Самаркандском рынке купили и домой уже привезли:)

  • С
    Сара
    28 апреля 2024
    Как приготовить самаркандский плов
    Настоящая традиционная семья открыла нам свою культуру, обычаи, особенности быта, всё то, что мы никогда бы не узнали, не посетив
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    этот мастер класс! Очень гостеприимная хозяйка Диля, теплый прием, дружелюбная атмосфера, всё прошло на высшем уровне, плов получился прекрасный, один день и бесценный навык вкуснейшего блюда на всю жизнь! Надеемся приехать ещё раз и научится готовить что то ещё из местной кухни! Спасибо большое! Рахмат! 😊🥰

  • А
    Андрей
    9 апреля 2024
    Восточный дастархан: самса, манты и бичак
    Нашей компании очень понравился приём и формат мероприятия. Всё прошло на одном дыхании. Блюда которые мы приготовили обалденные. Место подготовлено очень калоритно и понравилось нам из за своей натуральности и теплого приёма. Спасибо. Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «В помещении»

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  1. Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
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  3. Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
  4. Восточный дастархан: самса, манты и бичак
  5. Аппетитный самаркандский плов своими руками
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  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
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