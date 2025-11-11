Описание экскурсииКаждое из семи озёр имеет своё название. Знакомство мы начнём с озера Нежигон, затем посетим озёра Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее из всех — Маргузор, и последнее, названное «тысячей родников» — Хазорчашма. Поскольку озёра располагаются в Фанских горах, перепад высот между ними существенный — 760 метров. Самое нижнее находится на высоте 1640 метров над уровнем моря, последнее — на отметке 2400 метров. Мы посетим все семь озёр на комфортабельном внедорожнике: прокатимся по серпантину, полюбуемся лучшими видами и устроим лёгкий пикник в живописном месте. На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится красивейший природный комплекс Семь озёр. Он известен также как Маргузорские озёра, или Хафткул. На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь, каждое озеро неповторимо и волшебно. Хотя бы потому, что с лёгкостью может менять свой цвет, но об этом при встрече!
По согласованию с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Нежигон
- Озеро Соя
- Озеро Гушор
- Озеро Нофин
- Озеро Хурдак
- Озеро Маргузор
- Озеро Хазорчашма
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель, аэроопорт или ж/д вокзал Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
