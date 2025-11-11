Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Каждое из семи озёр имеет своё название. Знакомство мы начнём с озера Нежигон, затем посетим озёра Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее из всех — Маргузор, и последнее, названное «тысячей родников» — Хазорчашма. Поскольку озёра располагаются в Фанских горах, перепад высот между ними существенный — 760 метров. Самое нижнее находится на высоте 1640 метров над уровнем моря, последнее — на отметке 2400 метров. Мы посетим все семь озёр на комфортабельном внедорожнике: прокатимся по серпантину, полюбуемся лучшими видами и устроим лёгкий пикник в живописном месте. На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится красивейший природный комплекс Семь озёр. Он известен также как Маргузорские озёра, или Хафткул. На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь, каждое озеро неповторимо и волшебно. Хотя бы потому, что с лёгкостью может менять свой цвет, но об этом при встрече!

