Экскурсии от Ж/Д вокзала Самарканда

Найдено 5 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Самарканде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: У ж/д вокзала или аэропорта
Завтра в 12:00
2 июля в 00:30
25 за всё до 4 чел.
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Начало: Железнодорожный вокзал Самарканда
Расписание: 09:00
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
$180 за человека
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
Добраться до нужного вам места с повышенным комфортом
Начало: В аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте Сам...
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
60 за всё до 6 чел.
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Начало: Ж/д вокзал, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
$155 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Самарканд на авто
    Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала рассказ) и отдельное спасибо
    читать дальше

    за место обеда. Все было супер. Конечно, я бы немного скорректировала маршрут, чтобы в Шахи-Зида приехать пораньше и не попасть в самый пик наплыва людей. Ведь там так красиво, хочется сделать фото, но из-за количества туристов, это нереально. Фарход очень отзывчивый и приятный человек, отвечал на все вопросы) Рекомендую

    Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала
  • L
    Liudmila
    10 мая 2024
    Самарканд на авто
    Большое спасибо Бехзоду! Провели с ним целый день, учел все наши пожелания, накормил вкусным обедом, рассказал об истории Узбекистана и показал очень много красоты! несмотря на капризы погоды, экскурсия запомнилась, было очень комфортно и интересно. рекомендую!!
    Большое спасибо Бехзоду! Провели с ним целый день, учел все наши пожелания, накормил вкусным обедом, рассказал
  • А
    Андрей
    21 мая 2023
    Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
    Трансфер у нас получился с некоторым сбоем из-за того, что самолёт прилетел чуть раньше, но команда приложила все усилия, чтобы всё сделать в результате как надо, и им это удалось! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Самарканд на авто
  2. Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
  3. Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
  4. Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
  5. Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 180. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 9 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам