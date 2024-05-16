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за место обеда. Все было супер. Конечно, я бы немного скорректировала маршрут, чтобы в Шахи-Зида приехать пораньше и не попасть в самый пик наплыва людей. Ведь там так красиво, хочется сделать фото, но из-за количества туристов, это нереально. Фарход очень отзывчивый и приятный человек, отвечал на все вопросы) Рекомендую