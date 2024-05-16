1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: У ж/д вокзала или аэропорта
Завтра в 12:00
2 июля в 00:30
€25 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Самарканда в Бухару: один волшебный день
Начало: Железнодорожный вокзал Самарканда
Расписание: 09:00
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
$180 за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
Добраться до нужного вам места с повышенным комфортом
Начало: В аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте Сам...
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Начало: Ж/д вокзал, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июля в 10:00
$155 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 мая 2024Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала рассказ) и отдельное спасибо
- LLiudmila10 мая 2024Большое спасибо Бехзоду! Провели с ним целый день, учел все наши пожелания, накормил вкусным обедом, рассказал об истории Узбекистана и показал очень много красоты! несмотря на капризы погоды, экскурсия запомнилась, было очень комфортно и интересно. рекомендую!!
- ААндрей21 мая 2023Трансфер у нас получился с некоторым сбоем из-за того, что самолёт прилетел чуть раньше, но команда приложила все усилия, чтобы всё сделать в результате как надо, и им это удалось! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «От ж/д вокзала»
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