Приглашаем вас в путешествие сквозь века, в эпоху, когда Самарканд был синонимом могущества, науки и невероятной красоты. Эта экскурсия — погружение в мир великого Тамерлана и его блестящих потомков.
Вы увидите не просто памятники архитектуры, а живых свидетелей триумфов, трагедий и гениальных озарений, навсегда изменивших историю.
Описание экскурсии
По стопам истории Экскурсия по Самарканду включает посещение пяти ключевых достопримечательностей:
- Мавзолей Гур-Эмир: усыпальница Тамерлана и его потомков, включая Улугбека;
- Площадь Регистан: центральная площадь с медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари, бывший центр торговли и науки;
- Мечеть Биби-Ханым: грандиозная мечеть, построенная Тамерланом, с легендой о любви архитектора;
- Некрополь Шахи-Зинда: улица-кладбище с мавзолеями знатных династий, святыня Самарканда;
Обсерватория Улугбека: научный центр Улугбека, место создания точных звёздных таблиц. Почему стоит выбрать эту экскурсию? Это не просто осмотр достопримечательностей. Это связное повествование о династии, определившей судьбу региона. От военной мощи Тамерлана до научного гения Улугбека — вы получите целостное понимание эпохи, её величия и её тайн. Подарите себе день в сердце Великого Шёлкового пути, где каждый камень хранит свою легенду. Важная информация:.
Длительность экскурсии до 6 часов, в зависимости от дорожной ситуации и очередей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека/Мечеть Хазрет-Хызр/Сиабский рынок
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (передвижение на такси входит в стоимость экскурсии)
Что не входит в цену
- Входные билеты в достопримечательности - около 16$ на человека
- Перекус после посещения второго памятника (чай, пирожки и самса в местном кафе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Обсерватория Улугбека
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Длительность экскурсии до 6 часов
- В зависимости от дорожной ситуации и очередей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 239 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Интересная и познавательная экскурсия по главным достопримечательностям города, которую провел Лазиз. Экскурсовод был внимательным, знающим, помогал во всем и дал ценные советы, спасибо ему.
П
Добротная экскурсия на 4+ часа. Проведенная очень грамотным и думающим гидом. Весьма интересная и познавательная. Могу смело рекомендовать!
Н
Были на экскурсии 14 апреля. Все понравилось. Посетили основные главные достопримечательности города. Гид Лазиз рассказывал интересно, подробно и главное понятно даже детям. Отвечал подробно на все вопросы. Четыре часа пролетели легко и быстро во многом благодаря гиду, отлично знающему историю города и его правителей. Всем рекомендую эту экскурсию
К
Грамотно подготовленная экскурсия по основным знаковым достопримечательностям Самарканда с последовательным и качественным изложением информации. Гид Лазиз помимо проведения основной экскурсии ответил на все дополнительные вопросы и дал советы, какие места стоит посетить ещё. Было интересно и полезно, спасибо!
И
Очень понравилась экскурсия, экскурсовод Лазиз рассказал о достопримечательностях в доступной и понятной форме, он очень внимателен, гостеприимный, вежливый и отзывчивый. Экскурсия была познавательна и содержательна. Мы обязательно воспользуемся вашими услугами еще раз!!!
О
Нам повезло с гидом. Шерзод - несмотря на молодой возраст, показал глубокие познания истории своей страны, и в целом очень приятный в общении молодой человек. Хочется поблагодарить за интересную экскурсию по самым значимым достопримечательностям Самарканда. После такой прогулки остаётся не только багаж знаний, но и тёплое чувство благодарности, и хочется обязательно сюда вернуться. Спасибо.
Е
Спасибо Лазизу за такую прекрасную экскурсию!
Показал и рассказал обо всех достопримечательностях: быстро, чётко без лишней информации.
3 часа пролетели незаметно, интересно и познавательно.
Рекомендую, если хотите с пользой осмотреть город и в приятной компании.
Е
У нас был отличный гид - Далер! Интересно рассказывал и погружал в историю и культуру города. Нам очень понравилась экскурсия!
Ю
Очень сожалеем, что экскурсия по такому интересному и богатому историей городу прошла так сухой, неяркой (это камень, это колонна, это гообница) и очень быстрым темпом речи, что невозможно было связать
Л
Очень интересная экскурсия, гид (к сожалению забыли его имя) не только профессионально и увлеченно рассказал и показал основные достопримечательности Самарканда, но и кратко ввел в историю становления Узбекистана в 14-15 века. Прекрасная возможность познакомиться с городом и плгрузиться в события, произошедшие много веков назад. Экскурсия проходила полные 6 часов, узнали море новой информации. Спасибо большое гиду за рчень увлекательную экскурсию!
Н
Экскурсия «Сердце империи Тимуридов» в Самарканд оставила очень сильное впечатление. Не смотря на дождливую погоду получилось увидеть все ключевые места - от Гур-Эмир до Регистан и Шахи-Зинда - и при
И
Экскурсия прошла отлично, даже несмотря на дождь, мы посетили все достопримечательности по маршруту. Начали с мавзолея Гур-Эмир, потом площадь Регистан, затем по пешеходной улице дошли до рынка Афросиаб, зашли в мечеть Хизрат Хизр, и прогулялись до мавзолеев Шахи-Зинда.
Спасибо нашему гиду Лазизу, интересно рассказал про историю каждого сооружения, ответил на все наши вопросы.
Л
Не смотря на погоду, экскурсия прошла отлично. Все понравилось! Гид Лазиз интересно преподносит информацию и понятно, видно, что он очень любит свою работу.
Ю
Экскурсия была интересная, много полезной информации. Гид рассказывал интересно.
А
Спасибо Лазизу. Рассказывал много и интересно! Провел по всем основным местам, все рассказал. Посоветовал где вкусно поесть, выпить кофе. Отлично провели день. Спасибо
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Сердце империи Тимуридов: 4-х часовая групповая экскурсия»
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и империи Тамерлана
Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру
28 апр в 14:00
4 мая в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$115 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Самарканда в Шахрисабз: история Тимуридов, горы и вкусы региона
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завтра в 09:00
28 апр в 09:00
$148.50
$165 за всё до 6 чел.
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды империи и история любви в Самарканде
Пройти по Старому городу, заглянуть на восточный базар и услышать о романе Тамерлана и Биби-ханум
Начало: На Университетском бульваре
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
28 апр в 10:00
$68
$71 за человека
$20 за человека