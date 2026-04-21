По стопам истории Экскурсия по Самарканду включает посещение пяти ключевых достопримечательностей:

Мавзолей Гур-Эмир: усыпальница Тамерлана и его потомков, включая Улугбека;

Площадь Регистан: центральная площадь с медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари, бывший центр торговли и науки;

Мечеть Биби-Ханым: грандиозная мечеть, построенная Тамерланом, с легендой о любви архитектора;

Некрополь Шахи-Зинда: улица-кладбище с мавзолеями знатных династий, святыня Самарканда;

Обсерватория Улугбека: научный центр Улугбека, место создания точных звёздных таблиц. Почему стоит выбрать эту экскурсию? Это не просто осмотр достопримечательностей. Это связное повествование о династии, определившей судьбу региона. От военной мощи Тамерлана до научного гения Улугбека — вы получите целостное понимание эпохи, её величия и её тайн. Подарите себе день в сердце Великого Шёлкового пути, где каждый камень хранит свою легенду. Важная информация:.

Длительность экскурсии до 6 часов, в зависимости от дорожной ситуации и очередей.