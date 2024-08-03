Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в Шахрисабз, где история и гастрономия сочетаются, создавая уникальное путешествие для любителей активного отдыха и живописных горных видов.
Вы увидите природный объект «Камень Сердца», начнете мини-поход по холмам к смотровой площадке «Долины Демонов», и насладитесь вкусным обедом на краю горы с великолепными видами.
Вы увидите природный объект «Камень Сердца», начнете мини-поход по холмам к смотровой площадке «Долины Демонов», и насладитесь вкусным обедом на краю горы с великолепными видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Экскурсия в Шахрисабз — это путешествие, в котором сочетаются история и гастрономия, и которое удовлетворит любителей активного отдыха и желающих насладиться красотами гор без лишних усилий. Гости будут приятно удивлены тем, как эти горы отличаются от других, а также тем, как прекрасно рассказывается их история в самом городе. «Камень Сердца» и «Долина Демонов»Вы увидите «Камень Сердца» — очень интересный природный объект на пути в Шахрисабз. За миллионы лет ветер выточил в этом камне отверстие в форме сердца, а окружающие валуны создают еще более причудливые формы. Такой ландшафт вдохновил режиссеров, поэтов и даже писателя Сергея Лукьяненко на создание произведений искусства. Далее мы начнем мини-поход по холмам, чтобы добраться до смотровой площадки, где можно насладиться видами «Долины Демонов». Рекомендуется надеть удобную обувь и штаны, чтобы насладиться этой чудесной природой. После небольшой медитации и наслаждения свежим воздухом мы отправимся на обед.
Обед на краю горы
Затем пообедаем в чудесном месте на краю горы, где открываются великолепные виды на долину и горы. Вас порадуют блюда узбекской кухни, такие как ягненок из тандыра, густой кефир, бездрожжевая лепешка и свежий салат из овощей. А горный чай, который пьянит не хуже вина, подарит незабываемый вкус. И продолжим гаше путешествие и прибудем в город Шахрисабз. Мы посетим дворец Амира Темура Ок Сарай, величественную и монументальную арку, которая расскажет нам об его могуществе. Важная информация:
- Наша экскурсия начинается в 9:00 с выезда из Самарканда на комфортабельном транспорте в Шахрисабз.
- Рекомендуется надеть удобную обувь и штаны.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Камень Сердца
- Долину демонов
- Ок Сарай - дворец Амира Темура
- Склеп Амира Темура
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Мавзолей Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Спасибо! Мы с Вами свяжемся по телефону
- Если вдруг мы долго не пишем позвоните на номер +998995557016
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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