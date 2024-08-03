Экскурсия в Шахрисабз — это путешествие, в котором сочетаются история и гастрономия, и которое удовлетворит любителей активного отдыха и желающих насладиться красотами гор без лишних усилий. Гости будут приятно удивлены тем, как эти горы отличаются от других, а также тем, как прекрасно рассказывается их история в самом городе. «Камень Сердца» и «Долина Демонов»Вы увидите «Камень Сердца» — очень интересный природный объект на пути в Шахрисабз. За миллионы лет ветер выточил в этом камне отверстие в форме сердца, а окружающие валуны создают еще более причудливые формы. Такой ландшафт вдохновил режиссеров, поэтов и даже писателя Сергея Лукьяненко на создание произведений искусства. Далее мы начнем мини-поход по холмам, чтобы добраться до смотровой площадки, где можно насладиться видами «Долины Демонов». Рекомендуется надеть удобную обувь и штаны, чтобы насладиться этой чудесной природой. После небольшой медитации и наслаждения свежим воздухом мы отправимся на обед.

Обед на краю горы

Затем пообедаем в чудесном месте на краю горы, где открываются великолепные виды на долину и горы. Вас порадуют блюда узбекской кухни, такие как ягненок из тандыра, густой кефир, бездрожжевая лепешка и свежий салат из овощей. А горный чай, который пьянит не хуже вина, подарит незабываемый вкус. И продолжим гаше путешествие и прибудем в город Шахрисабз. Мы посетим дворец Амира Темура Ок Сарай, величественную и монументальную арку, которая расскажет нам об его могуществе. Важная информация: