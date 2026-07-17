Приглашаем за несколько часов познакомиться с разнообразной историей древнего города. Вы осмотрите грандиозную усыпальницу Гур-Эмир, таинственный комплекс Рухабад и площадь Регистан с лазурной мозаикой. Побываете на границе старого и нового Самарканда среди столетних чинар и дореволюционных зданий. И услышите романтичные легенды о великом эмире и его возлюбленной.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир

Вы побываете в усыпальнице Великого эмира

Раскроете исторические факты о его личности и правлении, а также знаменитые пророчества

Площадь Регистан

Вы увидите самую известную площадь Востока и узнаете о расположенных здесь зданиях.

Жилые районы

Не пройдём мимо советских застроек, где в каждом дворике и на каждом фасаде оживает ностальгический дух ушедших лет. Здесь, под солнцем, мерцают искорки прошлого в ярких советских мозаиках, а тихие дворы шепчут истории, хранящие тепло давно минувших дней.

Мы поговорим о дореволюционном прошлом города

Вы узнаете, где находится «русский город» и когда он появился

Познакомитесь с принципами устройства старинных махаллей и советских двориков, раскрывая удивительную эволюцию городского пространства и повседневного быта.

Комплекс Рухабад

Во время неспешной прогулки мы исследуем комплекс Рухабад — одну из древнейших святынь Самарканда, возведённую по приказу Амира Темура в 14 веке. Здесь покоится почитаемый суфийский наставник шейх Бурханиддин Сагарджи и его род, привезённый из далёкого Китая. Я раскрою вам загадочную легенду этого места

Узнаете, почему комплекс считается символом суфизма и какая легенда связана с мавзолеем Бурханиддина Сагарджи

Старые махалли (кварталы)

Заглянем в глубины старинных махаллей, где среди переплетения узких улочек и тихих тупиков время словно замедляет свой бег, а каждый поворот открывает новую легенду. Вы увидите резные двери, ставшие подлинным искусством, за которыми бережно хранятся тайны поколений. Мы пройдем мимо квартальных мечетей — от тех, что по сей день оглашаются призывом к молитве, до безмолвно застывших, но не утративших своей мудрости.

Организационные детали

Входные билеты в исторические комплексы оплачиваются отдельно — ориентировочно $15 за чел.

Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

Приходите вовремя — опоздавших ждём 10-15 минут, после чего начинаем экскурсию.

С вами будет один из гидов нашей команды