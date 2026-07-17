Пройти по Старому городу, заглянуть в старые махалли и услышать о романе Тамерлана и Биби-ханум
Приглашаем за несколько часов познакомиться с разнообразной историей древнего города.
Вы осмотрите грандиозную усыпальницу Гур-Эмир, таинственный комплекс Рухабад и площадь Регистан с лазурной мозаикой. Побываете на границе старого и нового Самарканда среди столетних чинар и дореволюционных зданий. И услышите романтичные легенды о великом эмире и его возлюбленной.
Раскроете исторические факты о его личности и правлении, а также знаменитые пророчества
Площадь Регистан
Вы увидите самую известную площадь Востока и узнаете о расположенных здесь зданиях.
Жилые районы
Не пройдём мимо советских застроек, где в каждом дворике и на каждом фасаде оживает ностальгический дух ушедших лет. Здесь, под солнцем, мерцают искорки прошлого в ярких советских мозаиках, а тихие дворы шепчут истории, хранящие тепло давно минувших дней.
Мы поговорим о дореволюционном прошлом города
Вы узнаете, где находится «русский город» и когда он появился
Познакомитесь с принципами устройства старинных махаллей и советских двориков, раскрывая удивительную эволюцию городского пространства и повседневного быта.
Комплекс Рухабад
Во время неспешной прогулки мы исследуем комплекс Рухабад — одну из древнейших святынь Самарканда, возведённую по приказу Амира Темура в 14 веке. Здесь покоится почитаемый суфийский наставник шейх Бурханиддин Сагарджи и его род, привезённый из далёкого Китая. Я раскрою вам загадочную легенду этого места
Узнаете, почему комплекс считается символом суфизма и какая легенда связана с мавзолеем Бурханиддина Сагарджи
Старые махалли (кварталы)
Заглянем в глубины старинных махаллей, где среди переплетения узких улочек и тихих тупиков время словно замедляет свой бег, а каждый поворот открывает новую легенду. Вы увидите резные двери, ставшие подлинным искусством, за которыми бережно хранятся тайны поколений. Мы пройдем мимо квартальных мечетей — от тех, что по сей день оглашаются призывом к молитве, до безмолвно застывших, но не утративших своей мудрости.
Организационные детали
Входные билеты в исторические комплексы оплачиваются отдельно — ориентировочно $15 за чел.
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Приходите вовремя — опоздавших ждём 10-15 минут, после чего начинаем экскурсию.
С вами будет один из гидов нашей команды
Способы оплаты на месте гиду:
Наличные — суммы или доллары
Онлайн-оплата зарубежной банковской картой Сбербанк или Тинькофф
ежедневно в 10:00, 15:00, 17:00 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$16
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолей Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 15:00, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаййо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Мы с командой с 2021 года проводим авторские прогулки и туры по всему Узбекистану — с душой и вниманием к деталям. Мы эксперты по древним городам Узбекистана: работаем в Ташкенте, читать дальшеуменьшить
Самарканде, Хиве, Бухаре и не только. Предлагаем как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам.
Я могу с уверенностью сказать, что каждая наша экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с солнечным Узбекистаном. Мы знаем идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местные секреты, которые порой необходимы путешественникам, чтобы полюбить город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
Спасибо большое гиду Дониёру за экскурсию! Очень подробно и с энтузиазмом рассказал про достопримечательности Самарканда, а также душевно познакомил с менталитетом местных жителей! Это одна из самых лучших экскурсий за мою жизнь!!!
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Екатерина
дух захватывает от величества этой красоты. маршрут очень живописный, гид Мухаййо все так интересно рассказывает. я однозначно рекомендую
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