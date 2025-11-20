В Самарканде есть не только восточная красота, но и советское наследие. Мы с вами отправимся в путешествие по районам времён СССР — исследуем заброшенные заводы, где чудом уцелели мозаичные панно, и зайдём туда, где готовят по бабушкиным рецептам, а интерьер не меняли со времён Хрущёва. Поговорим о прошлом — и немного понастольгируем.

Описание экскурсии

Самаркандский домостроительный комбинат

Работал в 1980–1995 годах, ежегодно сдавая по 150 тысяч квадратных метров жилья. Здесь сохранилась огромная мозаика — символ советской строительной мощи. А рядом — колоритный рынок.

Кондитерский домик

Тут до сих пор пекут те самые торты и рулеты с кремом из нашего детства. Вы окажетесь там, где обстановка и рецепты не менялись уже много лет — это словно машина времени.

Беляшная и сосисочная у Регистана

Горячие беляши, сосиски в тесте, пирожки с картошкой, какао в гранёных стаканах и кассир, который посчитает ваш чек на советских счётах — очень атмосферно.

Жилые районы

Советские мозаики и дворики, где чувствуется дух прошлых лет.

Дом культуры на суперфосфатном заводе

Заводу построили в 1954 году, а недавно его и Дом культуры обновили. Теперь возле него собирается молодёжь и играет музыка.

Комбинат пломбира

Мы отведём вас в место, о котором знают только самаркандцы. Здесь продают пломбир по ГОСТу, как в 1980-х, а дедушка-продавец взвешивает порции на старых весах с гирями.

Старая булочная

Тут пекут маковые булочки, выпечку с изюмом, сладкие трубочки и многое другое.

Вы заглянете за кулисы этих заведений — буквально посмотрите на кухню изнутри, пообщаетесь с владельцами и узнаете, как местные жители относятся к советскому прошлому.

Организационные детали