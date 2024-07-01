7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узбекская свадебная церемония: традиции, обряды и национальная кухня
Погрузитесь в атмосферу узбекской свадьбы, участвуя в традиционных ритуалах и наслаждаясь аутентичными блюдами. Откройте для себя культуру и традиции Самарканда
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
€112 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
13 часов
Индивидуальная
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Проведите два незабываемых дня в горах Узбекистана, окунувшись в жизнь пастуха. Вас ждут перевалы, горные сёла и выпас скота с местными жителями
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от €230 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
€115 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Самарканд сквозь века: обзорная экскурсия на трамвае
Полюбоваться сказочной столицей Узбекистана из трамвайного окна
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июля 2024Замечательный день, проведённый с гидом Катей в поездке в Шахрисабз. Узнали много интересного, и про старину, и про современную жизнь в Узбекистане. Большое спасибо!
- ММария1 июля 2024Добрый день! У нас была гид Екатерина, провели 2 прекрасных дня по Самарканду +горы!!!! А как все рассказывает…. Советуем всем!!!! Екатерина,Вам спасибо огромное и Привет от девочек из солнечной Москвы))))
- LLydia2 июня 2024Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
- EElena26 мая 2024Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.
- ЯЯна17 мая 2024Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают
- ЖЖеня5 мая 2024Это велеколепная экскурсия! Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны. Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂 Советуем! Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!
- ННикита26 марта 2024Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во все дополнительные интересующие нас
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Нескучные экскурсии»
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