О Ольга Шахрисабз: история и природа Замечательный день, проведённый с гидом Катей в поездке в Шахрисабз. Узнали много интересного, и про старину, и про современную жизнь в Узбекистане. Большое спасибо!

М Мария Шахрисабз: история и природа Добрый день! У нас была гид Екатерина, провели 2 прекрасных дня по Самарканду +горы!!!! А как все рассказывает…. Советуем всем!!!! Екатерина,Вам спасибо огромное и Привет от девочек из солнечной Москвы))))

L Lydia В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено) Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую

E Elena Шахрисабз: история и природа читать дальше Интересно, познавательно, остановки в красивых местах, вкусный обед, помощь во всех наших просьбах. Очень профессиональный и внимательный гид (даже о зонтах позаботился, прихватил с собой парочку). Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.

Я Яна Узбекская свадебная церемония читать дальше заботой и вниманием. Эмоций море, всяких: от неловкости до восторга. Один из самых ярких во всех смыслах день, проведенный в Узбекистане🥰 Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают

Ж Женя Узбекская свадебная церемония Это велеколепная экскурсия! Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны. Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂 Советуем! Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!