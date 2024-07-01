Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Самарканде на русском языке, цены от €112. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Узбекская свадебная церемония
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узбекская свадебная церемония: традиции, обряды и национальная кухня
Погрузитесь в атмосферу узбекской свадьбы, участвуя в традиционных ритуалах и наслаждаясь аутентичными блюдами. Откройте для себя культуру и традиции Самарканда
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
112 за всё до 3 чел.
Шахрисабз: история и природа
На машине
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
180 за всё до 7 чел.
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Проведите два незабываемых дня в горах Узбекистана, окунувшись в жизнь пастуха. Вас ждут перевалы, горные сёла и выпас скота с местными жителями
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от 230 за человека
Узбекский лайфстайл
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
115 за всё до 5 чел.
Самарканд сквозь века: обзорная экскурсия на трамвае
На трамвае
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Самарканд сквозь века: обзорная экскурсия на трамвае
Полюбоваться сказочной столицей Узбекистана из трамвайного окна
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Шахрисабз: история и природа
    Замечательный день, проведённый с гидом Катей в поездке в Шахрисабз. Узнали много интересного, и про старину, и про современную жизнь в Узбекистане. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    1 июля 2024
    Шахрисабз: история и природа
    Добрый день! У нас была гид Екатерина, провели 2 прекрасных дня по Самарканду +горы!!!! А как все рассказывает…. Советуем всем!!!! Екатерина,Вам спасибо огромное и Привет от девочек из солнечной Москвы))))
  • L
    Lydia
    2 июня 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018
  • E
    Elena
    26 мая 2024
    Шахрисабз: история и природа
    Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.
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    Интересно, познавательно, остановки в красивых местах, вкусный обед, помощь во всех наших просьбах. Очень профессиональный и внимательный гид (даже о зонтах позаботился, прихватил с собой парочку).

  • Я
    Яна
    17 мая 2024
    Узбекская свадебная церемония
    Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают
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    заботой и вниманием. Эмоций море, всяких: от неловкости до восторга. Один из самых ярких во всех смыслах день, проведенный в Узбекистане🥰

  • Ж
    Женя
    5 мая 2024
    Узбекская свадебная церемония
    Это велеколепная экскурсия! Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны. Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂 Советуем! Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!
    Это велеколепная экскурсия!Это велеколепная экскурсия!Это велеколепная экскурсия!
  • Н
    Никита
    26 марта 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во все дополнительные интересующие нас
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    места, как по дороге к селу, так и в селе: спуск к водохранилищу, подъём в горы сверх планируемого маршрута, насколько у нас хватило сил. В самом селе достаточно интересных местных мастеров. Бараны паслись без проблем. Берите обувь и штаны, защищающие от небольших колючек в горах

    Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Узбекская свадебная церемония
  2. Шахрисабз: история и природа
  3. В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
  4. Узбекский лайфстайл
  5. Самарканд сквозь века: обзорная экскурсия на трамвае
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в августе 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 112 до 230. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 15 ⭐ отзывов, цены от €112. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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