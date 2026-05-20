Мы довезём вас в Шахрисабз по одному из самых живописных маршрутов Узбекистана.
Дорога пройдёт через перевал Тахтакарача — вы сможете насладиться видами гор, сделать остановки для фото и отдохнуть в удобном темпе. Подождём, пока вы погуляете по городу, и отвезём обратно в Самарканд.
Дорога пройдёт через перевал Тахтакарача — вы сможете насладиться видами гор, сделать остановки для фото и отдохнуть в удобном темпе. Подождём, пока вы погуляете по городу, и отвезём обратно в Самарканд.
Описание трансфер
Обратите внимание: это не экскурсия, а услуга перевозки, которая не предполагает участие гида.
Автомобиль будет подан к вашему отелю или другому удобному месту.
В Шахрисабзе у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно погулять по историческому центру: увидеть архитектуру эпохи Темуридов, пройти по паркам и почувствовать атмосферу древнего города.
После прогулки водитель встретит вас в назначенное время и отвезёт обратно в Самарканд.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet или Hyundai. Детских кресел нет
- Дорога в одну сторону занимает около 2 часов. В пути возможны остановки для отдыха, фото и обеда — по вашему желанию
- С вами будет надёжный и опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврам — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 680 туристов
Меня зовут Аврам. Я родился и вырос в Самарканде, карьеру гида начал с 2019 г. Вместе со своими коллегами мы познакомим вас с историей и культурой нашего родного города, поможем погрузиться в узбекский колорит. Расскажем о местных достопримечательностях и самых интересных традициях. Добро пожаловать в Самарканд!
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Трансфер из Самарканда в Шахрисабз - и обратно»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Самарканда в Ташкент
Комфортный индивидуальный трансфер в компании опытного водителя
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
$99 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Погрузитесь в историю Шахрисабза, родного города Тамерлана. Посетите древние руины, мавзолеи и ремесленные мастерские. Узнайте о суфизме и культуре Тимуридов
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$153
$170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Дорога сквозь историю: однодневная поездка из Самарканда в Бухару
Через родину Темура - древний Шахрисабз и перевал Тахтакорача
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $365 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Самарканд: комфортный трансфер из аэропорта и с вокзала
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:30
$25 за всё до 5 чел.
от $105 за экскурсию