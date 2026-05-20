Мы довезём вас в Шахрисабз по одному из самых живописных маршрутов Узбекистана. Дорога пройдёт через перевал Тахтакарача — вы сможете насладиться видами гор, сделать остановки для фото и отдохнуть в удобном темпе. Подождём, пока вы погуляете по городу, и отвезём обратно в Самарканд.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $105 за экскурсию

Описание трансфер

Обратите внимание: это не экскурсия, а услуга перевозки, которая не предполагает участие гида.

Автомобиль будет подан к вашему отелю или другому удобному месту.

В Шахрисабзе у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно погулять по историческому центру: увидеть архитектуру эпохи Темуридов, пройти по паркам и почувствовать атмосферу древнего города.

После прогулки водитель встретит вас в назначенное время и отвезёт обратно в Самарканд.

Организационные детали