1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€144 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана
Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
180€162 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана: Индивидуальная экскурсия
Амир Темур - личность уникальная и неоднозначная. Прогулка по нетуристическим улочкам Шахрисабза, гробница великого завоевателя и тайны проклятия Тамерлана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день недели в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Шахрисабз: в гости к Амиру Темуру из Самарканда
Погрузитесь в историю Великого Амира, увидев родину правителя, его резиденцию и усыпальницу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Самарканда в Шахрисабз
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVitalija5 июня 2024I had individual trip excursion Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана with guide Shokhrukh, young professional guide fluently speaking in English
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻
- ММария28 мая 2024Замечательная экскурсия! Замечательный гид Фархад,очень приятный водитель,новый и чистый автомобиль! горы очень красивые,особенно понравился привал в горах,атмосфера и вид, просто потрясающие)Спасибо огромное, за прекрасный день!!!!
- ММария28 мая 2024Про экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. Прошел месяц после экскурсии, но
- ББорис28 мая 2024Спасибо! Это место для меня новое, хотя в Самарканде пожил прилично. Рекомендую всем. Познавательно перебраться через перевал и узреть былое величие империи. Там на перевале ещё и кормят вкусно. P.S. Заказывал две экскурсии и трансфер.
- AAnna27 мая 2024Благодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусно. Остались исключительно теплые и приятные эмоции.
- EElena26 мая 2024Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.
- ЭЭмилия25 мая 2024Мы с сыном посетили Шахрисабз и Плато Дьявола 14 мая 2024 года, нашим гидом был Фархад - образованный историк, аккуратный
- ААнна24 мая 2024Очень довольны экскурсией и экскурсоводом: были учтены все наши пожелания
- ЯЯна24 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Шухрату за проведенную экскурсию в Шахрисабзе. Данный гид является историком и безумно любит свою страну её
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Шахрисабз»
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