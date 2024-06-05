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впечатления от этого не стали тускнее. Про гида: Фуркат. пунктуальный, тактичный, отзывчивый и очень доброжелательный. Нам очень повезло – наблюдали гало, останавливались в маках, помог нам с размещением на самом видовом тапчане и с заказом (сделать заказ без мяса самостоятельно оказалось проблематично) - но дипломатия нашего гида везде открывала нам двери. Экскурсия в итоге по времени длилась даже дольше чем в описании, на все вопросы мы получали развернутый ответ – за что очень благодарим гида🙏 Рекомендации – как и написано в описании – с этой экскурсии стоит начинать знакомство)