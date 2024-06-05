Шахрисабз – экскурсии в Самарканде

Найдено 13 экскурсий в категории «Шахрисабз» в Самарканде на русском языке, цены от €130, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
170153 за всё до 4 чел.
Шахрисабз: история и природа
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180144 за всё до 7 чел.
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
92 отзыва
В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана
Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
34 отзыва
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
180162 за всё до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана: Индивидуальная экскурсия
Амир Темур - личность уникальная и неоднозначная. Прогулка по нетуристическим улочкам Шахрисабза, гробница великого завоевателя и тайны проклятия Тамерлана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150135 за всё до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз - родина великого Тамерлана
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день недели в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
В Шахрисабз - на Родину Амира Темура
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Экскурсия в Шахрисабз: в гости к Амиру Темуру из Самарканда
Погрузитесь в историю Великого Амира, увидев родину правителя, его резиденцию и усыпальницу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Поездка в горы Шахрисабза
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Из Самарканда в Шахрисабз
Индивидуальная
6 часов
Из Самарканда в Шахрисабз
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 4 чел.
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Мини-группа
8 часов
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
$135 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vitalija
    5 июня 2024
    Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
    I had individual trip excursion Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана with guide Shokhrukh, young professional guide fluently speaking in English
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    and Russian. Guide Shokhrukh is friendly, easy going person, good driving his confortable car, and though the road was not very short, beautiful landscape, historical places and interesting stories made this excursion exciting and unforgettable.

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
    Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻
    Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
    Замечательная экскурсия! Замечательный гид Фархад,очень приятный водитель,новый и чистый автомобиль! горы очень красивые,особенно понравился привал в горах,атмосфера и вид, просто потрясающие)Спасибо огромное, за прекрасный день!!!!
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    В Шахрисабз - на родину Тамерлана
    Про экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. Прошел месяц после экскурсии, но
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    впечатления от этого не стали тускнее. Про гида: Фуркат. пунктуальный, тактичный, отзывчивый и очень доброжелательный. Нам очень повезло – наблюдали гало, останавливались в маках, помог нам с размещением на самом видовом тапчане и с заказом (сделать заказ без мяса самостоятельно оказалось проблематично) - но дипломатия нашего гида везде открывала нам двери. Экскурсия в итоге по времени длилась даже дольше чем в описании, на все вопросы мы получали развернутый ответ – за что очень благодарим гида🙏 Рекомендации – как и написано в описании – с этой экскурсии стоит начинать знакомство)

    Про экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. Прошел
  • Б
    Борис
    28 мая 2024
    В Шахрисабз - на родину Тамерлана
    Спасибо! Это место для меня новое, хотя в Самарканде пожил прилично. Рекомендую всем. Познавательно перебраться через перевал и узреть былое величие империи. Там на перевале ещё и кормят вкусно. P.S. Заказывал две экскурсии и трансфер.
  • A
    Anna
    27 мая 2024
    Из Самарканда - в древний Шахрисабз
    Благодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусно. Остались исключительно теплые и приятные эмоции.
    Благодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусноБлагодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусноБлагодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусноБлагодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусноБлагодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусноБлагодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусноБлагодарю за интересную экскурсию! Очень интересно, красиво, без накладок и вкусно
  • E
    Elena
    26 мая 2024
    Шахрисабз: история и природа
    Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.
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    Интересно, познавательно, остановки в красивых местах, вкусный обед, помощь во всех наших просьбах. Очень профессиональный и внимательный гид (даже о зонтах позаботился, прихватил с собой парочку).

  • Э
    Эмилия
    25 мая 2024
    Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
    Мы с сыном посетили Шахрисабз и Плато Дьявола 14 мая 2024 года, нашим гидом был Фархад - образованный историк, аккуратный
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    водитель, деликатный и пунктуальный гид. Путешествие запомнилось нам как самое яркое событие из всех шести дней пребывания в Самарканде! Горы, перевал, потрясающие своим видом Пилоны Ак-Сарая и медресе (учебное заведение), посещение арт- галереи Азиза Ахметова, где я приобрела изящную репродукцию картины Бенькова «Сбор хлопка» - все это оставило самые приятные впечатления! На обратном пути мы остановились поесть барашка из тандыра - это было очень вкусно! Для детей рекомендую брать люля - легче съедается маленькими зубками)) В общем настоятельно рекомендую эту экскурсию.

  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
    Очень довольны экскурсией и экскурсоводом: были учтены все наши пожелания
    Очень довольны экскурсией и экскурсоводом: были учтены все наши пожеланияОчень довольны экскурсией и экскурсоводом: были учтены все наши пожеланияОчень довольны экскурсией и экскурсоводом: были учтены все наши пожеланияОчень довольны экскурсией и экскурсоводом: были учтены все наши пожелания
  • Я
    Яна
    24 мая 2024
    Из Самарканда - в древний Шахрисабз
    Хочу выразить огромную благодарность Шухрату за проведенную экскурсию в Шахрисабзе. Данный гид является историком и безумно любит свою страну её
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    историю и все что с ней связанно и этим все сказано. По дороге к точки назначения мы узнали много интересного об Узбекистане. Так же огромное спасибо водителю за аккуратную езду. Вам обоим здоровья и процветания.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Шахрисабз»

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  3. В Шахрисабз - на родину Тамерлана
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
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