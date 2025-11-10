Прогулка по современному Ташкенту: площадь Независимости, Аллея памяти и славы, здание Сената, величественные фонтаны и архитектурные ансамбли. Также можно прогуляться к театру оперы и балета имени Навои.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Погрузитесь в атмосферу одного из самых древних городов Центральной Азии – Ташкента. Этот уникальный мегаполис гармонично сочетает восточную роскошь и современный ритм жизни. Вы прогуляетесь по узким улочкам Старого города, посетите величественный Хаст-Имам, где хранится один из старейших Коранов в мире, и вдохнёте аромат специй на шумном Чорсу-базаре. Ташкент откроет вам свои тайны: от впечатляющей архитектуры советской эпохи до футуристических зданий нового времени. В завершение тура мы полюбуемся панорамой города с высоты телебашни или тихо отдохнём в зелёных оазисах его парков. Каждый уголок Ташкента расскажет свою историю, оставив незабываемые впечатления!
Ежедневно в 11:00 и в 15:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Хазрати Имам
- Площадь независимости
- Базар Чорсу
- Сквер Амира Темура
- Дворец Романовых
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в метро Ташкент
Завершение: Кафе Беш казан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00 и в 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИз Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу. Откройте для себя природу и традиции региона с опытным гидом
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
Всё о Ташкенте за 1 день
Откройте для себя Ташкент за один день: прогулка по старинным улочкам, дегустация плова и посещение небоскрёбов. Погрузитесь в культуру и историю города
Начало: Возле метро Пахтакор
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
от $220 за человека