Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка по современному Ташкенту: площадь Независимости, Аллея памяти и славы, здание Сената, величественные фонтаны и архитектурные ансамбли. Также можно прогуляться к театру оперы и балета имени Навои.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Погрузитесь в атмосферу одного из самых древних городов Центральной Азии – Ташкента. Этот уникальный мегаполис гармонично сочетает восточную роскошь и современный ритм жизни. Вы прогуляетесь по узким улочкам Старого города, посетите величественный Хаст-Имам, где хранится один из старейших Коранов в мире, и вдохнёте аромат специй на шумном Чорсу-базаре. Ташкент откроет вам свои тайны: от впечатляющей архитектуры советской эпохи до футуристических зданий нового времени. В завершение тура мы полюбуемся панорамой города с высоты телебашни или тихо отдохнём в зелёных оазисах его парков. Каждый уголок Ташкента расскажет свою историю, оставив незабываемые впечатления!

