Приглашаем вас в однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к бирюзовому водохранилищу Чарвак. Вы отдохнёте от палящего зноя городов, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь потрясающими пейзажами. По пути наш опытный дружелюбный гид поделится рассказами о местных традициях и особенностях повседневной жизни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горный курорт Амирсой. Мы поднимемся на современном канатном подъёмнике гондольного типа до высоты 2290 м. Со смотровой площадки насладимся видами на Чаткальский хребет, посёлок Бричмулла и Бостанлыкский район Ташкентской области.

Прогулка по горным тропам. Спустившись, мы погуляем по живописным горным тропам. В любое время года здесь красиво и свежо, а первозданная природа наполняет душу радостью и вдохновением.

Чарвакское водохранилище. Вы полюбуетесь чистейшей водой насыщенного бирюзового цвета, подышите прозрачным горным воздухом и отдохнёте на песчаном пляже.

Организационные детали