Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня

Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище

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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к бирюзовому водохранилищу Чарвак.

Вы отдохнёте от палящего зноя городов, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь потрясающими пейзажами.

По пути наш опытный дружелюбный гид поделится рассказами о местных традициях и особенностях повседневной жизни.
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Горный курорт Амирсой. Мы поднимемся на современном канатном подъёмнике гондольного типа до высоты 2290 м. Со смотровой площадки насладимся видами на Чаткальский хребет, посёлок Бричмулла и Бостанлыкский район Ташкентской области.

Прогулка по горным тропам. Спустившись, мы погуляем по живописным горным тропам. В любое время года здесь красиво и свежо, а первозданная природа наполняет душу радостью и вдохновением.

Чарвакское водохранилище. Вы полюбуетесь чистейшей водой насыщенного бирюзового цвета, подышите прозрачным горным воздухом и отдохнёте на песчаном пляже.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Билет на канатную дорогу оплачивается дополнительно — около 6 евро в будни, около 8 евро в выходные. Это цена за проезд туда-обратно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Природа
Чарвакское водохранилище
Канатная дорога

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