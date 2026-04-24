Однодневная экскурсия в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу подарит незабываемые впечатления.



Путешественники смогут подняться на канатной дороге на высоту 2290 м, насладиться видами Чаткальского хребта и отдохнуть на берегу бирюзового водохранилища. Опытный гид расскажет о местных традициях и особенностях жизни. Включён транспорт, а билеты на канатную дорогу оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе наиболее комфортные. Это позволяет насладиться всеми прелестями гор и водохранилища.

Сейчас август — это идеальное время.