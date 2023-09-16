Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище
Приглашаем вас в однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к бирюзовому водохранилищу Чарвак.
Вы отдохнёте от палящего зноя городов, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь потрясающими пейзажами.
По пути наш опытный дружелюбный гид поделится рассказами о местных традициях и особенностях повседневной жизни.
Вы отдохнёте от палящего зноя городов, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь потрясающими пейзажами.
По пути наш опытный дружелюбный гид поделится рассказами о местных традициях и особенностях повседневной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Горный курорт Амирсой. Мы поднимемся на современном канатном подъёмнике гондольного типа до высоты 2290 м. Со смотровой площадки насладимся видами на Чаткальский хребет, посёлок Бричмулла и Бостанлыкский район Ташкентской области.
Прогулка по горным тропам. Спустившись, мы погуляем по живописным горным тропам. В любое время года здесь красиво и свежо, а первозданная природа наполняет душу радостью и вдохновением.
Чарвакское водохранилище. Вы полюбуетесь чистейшей водой насыщенного бирюзового цвета, подышите прозрачным горным воздухом и отдохнёте на песчаном пляже.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Билет на канатную дорогу оплачивается дополнительно — около 6 евро в будни, около 8 евро в выходные. Это цена за проезд туда-обратно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Azamat — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 320 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
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