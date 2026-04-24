Однодневная экскурсия в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу подарит незабываемые впечатления.
Путешественники смогут подняться на канатной дороге на высоту 2290 м, насладиться видами Чаткальского хребта и отдохнуть на берегу бирюзового водохранилища. Опытный гид расскажет о местных традициях и особенностях жизни. Включён транспорт, а билеты на канатную дорогу оплачиваются отдельно
Путешественники смогут подняться на канатной дороге на высоту 2290 м, насладиться видами Чаткальского хребта и отдохнуть на берегу бирюзового водохранилища. Опытный гид расскажет о местных традициях и особенностях жизни. Включён транспорт, а билеты на канатную дорогу оплачиваются отдельно
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие горные виды
- 🚠 Подъём на канатной дороге
- 🏞 Прогулка по живописным тропам
- 🌊 Чистейшая вода Чарвака
- 🚗 Включённый транспорт
- 👨🏫 Интересные рассказы гида
Лучшее время для посещения
янв
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе наиболее комфортные. Это позволяет насладиться всеми прелестями гор и водохранилища.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Горный курорт Амирсой
- Чарвакское водохранилище
Описание экскурсии
Горный курорт Амирсой. Мы поднимемся на современном канатном подъёмнике гондольного типа до высоты 2290 м. Со смотровой площадки насладимся видами на Чаткальский хребет, посёлок Бричмулла и Бостанлыкский район Ташкентской области.
Прогулка по горным тропам. Спустившись, мы погуляем по живописным горным тропам. В любое время года здесь красиво и свежо, а первозданная природа наполняет душу радостью и вдохновением.
Чарвакское водохранилище. Вы полюбуетесь чистейшей водой насыщенного бирюзового цвета, подышите прозрачным горным воздухом и отдохнёте на песчаном пляже.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Билет на канатную дорогу оплачивается дополнительно — около $7 в будни, около $9 в выходные. Это цена за проезд туда-обратно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дата посещения: 24 апр 2026
Всё прошло идеально.
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Г
Дата посещения: 12 дек 2025
Реальность превзошла наши ожидания )
Марат -очень тактичный , с юмором ,профессионал своего дела !
С ним было Макс приятно и комфортно , на все вопросы отвечал , все наши пожелания были учтены .
Будем всем рекомендовать именно его )
Плюс он классный фотограф 😌
Марат -очень тактичный , с юмором ,профессионал своего дела !
С ним было Макс приятно и комфортно , на все вопросы отвечал , все наши пожелания были учтены .
Будем всем рекомендовать именно его )
Плюс он классный фотограф 😌
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27 апреля мы совершили увлекательное путешествие в горы Тянь-Шаня, нашим гидом был Ровшан. По дороге он рассказал нам много интересного о Ташкенте, что было в городе при Советском Союзе, какие
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Огромная благодарность гиду Степану за интересную поездку в горы! Повезло с погодой, было солнечно. Степан подробно рассказал о местах, которые посетили, отвечал на все вопросы, водил буквально за руку, помогая
+3
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Р
Спасибо большое за путешествие Анвару! Замечательный человек и рассказчик! Посетили Амирсой, Чарвакское водохранилище, показал красивую природу Узбекистана!!!
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Отличная экскурсия👍 Гид Анвар чудесный человек, рассказывает с огромным интересом, провез по всем красивым фото местам🔥 Я была одна, он меня классно пофоткал на мой телефон🤗 Места очень красивые, виды потрясающие❤️ Спасибо большое!
+1
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