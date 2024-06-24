Экскурсии по паркам Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Ташкенте на русском языке, цены от €90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
На машине
105 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
На машине
скидка
25%
238 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
«Парк «Новый Узбекистан» — мы посетим суперсовременный парк, открытый в честь тридцатой годовщины независимости страны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12090 за всё до 4 чел.
В гостях у Ташкента
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гостях у Ташкента
Проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы
«Мы окунёмся в зеленые парки и исследуем один из самых красивых метрополитенов»
Завтра в 10:00
14 июля в 10:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Большое спасибо за интересную поездку. Наш экскурсовод Джалол очень интересный рассказчик. Комфортабельный автобус. Были учтены все наши пожелания. У нас остались очень яркие позитивные впечатления от поездки. Рекомендуем!:)
  • Е
    Елизавета
    13 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Красивый маршрут, рекомендую всем однозначно! Джалол интеллигентный, грамотный экскурсовод, все подскажет, если нужно поторгуется! Дай вам бог всего хорошего!
  • В
    Вера
    10 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Экскурсия прошла великолепно. Гиду Сакену отдельное огромное спасибо!! Он с вниманием и пониманием провел экскурсию, ни разу не подгонял, с юмором преподносил информацию! Это был лучший день в Ташкенте!!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
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    замечательных людей, которые не просто делают свою работу, а отдают часть своей души. Два дня пролетели просто незаметно. Азиз - прекрасный рассказчик, приятный человек, сумел за короткий период рассказать нам многовековую историю так, что голова не пошла кругом. Отдельное спасибо за комфортную машину и то,что был нашим фотографом временами. Светлана знакомила нас с русской частью города, удивила своими глубоким историческими знаниями, теплотой повествования. Крайне рекомендуем этот тур и этих гидов. Спасибо!

    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей
  • М
    Михаил
    15 мая 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Хорошо построенный маршрут, запоминающийся рассказ о достопримечательностях Ташкент.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Парки»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 150 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парки», 343 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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