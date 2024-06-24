1 чел.
По популярности
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
скидка
25%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЧимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
«Парк «Новый Узбекистан» — мы посетим суперсовременный парк, открытый в честь тридцатой годовщины независимости страны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
120€90 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гостях у Ташкента
Проникнуться восточным духом и культурой Узбекистана на прогулке по колоритным красотам столицы
«Мы окунёмся в зеленые парки и исследуем один из самых красивых метрополитенов»
Завтра в 10:00
14 июля в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку. Наш экскурсовод Джалол очень интересный рассказчик. Комфортабельный автобус. Были учтены все наши пожелания. У нас остались очень яркие позитивные впечатления от поездки. Рекомендуем!:)
- ЕЕлизавета13 июня 2024Красивый маршрут, рекомендую всем однозначно! Джалол интеллигентный, грамотный экскурсовод, все подскажет, если нужно поторгуется! Дай вам бог всего хорошего!
- ВВера10 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Гиду Сакену отдельное огромное спасибо!! Он с вниманием и пониманием провел экскурсию, ни разу не подгонял, с юмором преподносил информацию! Это был лучший день в Ташкенте!!
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
- ВВладимир27 мая 2024Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
- ММихаил15 мая 2024Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Хорошо построенный маршрут, запоминающийся рассказ о достопримечательностях Ташкент.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Парки»
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