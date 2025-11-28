Наша задача — сделать так, чтобы вы чувствовали себя в Ташкенте, как дома. В том числе и в поездках.
Мы предлагаем трансфер-гид по Ташкенту и Ташкентской области на комфортабельном автомобиле с русскоязычным профессиональным водителем, который покажет вам все достопримечательности нашей столицы.
Описание трансфер
Добро пожаловать в Ташкент! Не будем терять время — и сразу из аэропорта или с отеля отправимся на экскурсию. За 7 часов вы по выбору увидите главные сокровища города:
- Базар Чорсу;
- Медресе Кукалдош;
- Монумент Мужества;
- Ансамбль Хаст Имам;
- Дом Романовых;
- Сквер Амиру Темуру;
- Ташкентская телевышка;
- Мемориальный комплекс памяти жертв репрессий;
- Magic City;
- Tashkent City;
- Мечеть Минор;
- Старый город Мингурик;
- Парк Новый Узбекистан;
- Мемориальный комплекс «Парк Победы» — и не только. Узнаете множество интересных фактов и легенд. Конечно, отдадите должное местной кухне когда посетим Центр плова «Беш Казан». А затем я отвезу вас обратно в аэропорт или отель. Альтернативный маршрут А также мы предлагаем ещё два маршрута за городом за эту же цену: 1. Чимганские горы, канатная дорога курорта «Амирсой», Чарвакское водохранилище, река Чаткал, древняя чинара и наскальные рисунки в ущелье, горные сёла, смотровые площадки, Чинаркент. 2. Паркентские горы, Институт Солнца, хвойные леса Сукок.
Трансфер доступен ежедневно. Выезд в первой половине дня.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер доступен ежедневно. Выезд в первой половине дня.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
