Мои заказы

Индивидуальный трансфер по Ташкенту

Наша задача — сделать так, чтобы вы чувствовали себя в Ташкенте, как дома. В том числе и в поездках.

Мы предлагаем трансфер-гид по Ташкенту и Ташкентской области на комфортабельном автомобиле с русскоязычным профессиональным водителем, который покажет вам все достопримечательности нашей столицы.
Индивидуальный трансфер по Ташкенту
Индивидуальный трансфер по Ташкенту
Индивидуальный трансфер по Ташкенту

Описание трансфер

Добро пожаловать в Ташкент! Не будем терять время — и сразу из аэропорта или с отеля отправимся на экскурсию. За 7 часов вы по выбору увидите главные сокровища города:

  • Базар Чорсу;
  • Медресе Кукалдош;
  • Монумент Мужества;
  • Ансамбль Хаст Имам;
  • Дом Романовых;
  • Сквер Амиру Темуру;
  • Ташкентская телевышка;
  • Мемориальный комплекс памяти жертв репрессий;
  • Magic City;
  • Tashkent City;
  • Мечеть Минор;
  • Старый город Мингурик;
  • Парк Новый Узбекистан;
  • Мемориальный комплекс «Парк Победы» — и не только. Узнаете множество интересных фактов и легенд. Конечно, отдадите должное местной кухне когда посетим Центр плова «Беш Казан». А затем я отвезу вас обратно в аэропорт или отель. Альтернативный маршрут А также мы предлагаем ещё два маршрута за городом за эту же цену: 1. Чимганские горы, канатная дорога курорта «Амирсой», Чарвакское водохранилище, река Чаткал, древняя чинара и наскальные рисунки в ущелье, горные сёла, смотровые площадки, Чинаркент. 2. Паркентские горы, Институт Солнца, хвойные леса Сукок.

Трансфер доступен ежедневно. Выезд в первой половине дня.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • По выбору маршрута:
  • Базар Чорсу
  • Медресе Кукалдош
  • Монумент Мужества
  • Ансамбль Хаст Имам
  • Дом Романовых
  • Сквер Амиру Темуру
  • Центр плова «Беш Казан»
  • Ташкентская телевышка
  • Мемориальный комплекс памяти жертв репрессий
  • Magic City
  • Ташкент сити
  • Мечеть Минор
  • Старый город Мингурик
  • Парк Новый Узбекистан
  • Мемориальной комплекс «Парк победы»
  • Маршруты за городом:
  • Чимганские горы
  • Канатная дорога курорта «Амирсой»
  • Чарвакское водохранилище
  • Река Чаткал
  • Древняя чинара и наскальные рисунки в ущелье
  • Горные сёла и смотровые площадки
  • Чинаркент канатная дорога
  • Оленья ферма
  • Паркентские горы
  • Институт Солнца
  • Хвойные леса Сукок
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер доступен ежедневно. Выезд в первой половине дня.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
На машине
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:30
$165 за всё до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд
На машине
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$84 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Ташкенте
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ташкенте
Путешествуйте с комфортом: трансфер из аэропорта Ташкента с русскоговорящим водителем. Удобное путешествие по городу и помощь с багажом
30 ноя в 00:00
1 дек в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте