Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть другую сторону Узбекистана — прохладную, горную и живописную.
Здесь можно отдохнуть душой, насладиться природой и прикоснуться к истории, сохранившейся в камне и деревьях на протяжении веков.
Описание экскурсииУзбекистан — это не только знойные пустыни и древние города. Всего в часе езды от Ташкента вас ждут величественные Чимганские горы, которые по красоте не уступают Альпам. Мы приглашаем вас в путешествие, где каждый поворот дороги открывает новые пейзажи, а каждая остановка — маленькое открытие. Что вас ждёт:• Канатная дорога на курорте «Амирсай» — подъём в закрытой стеклянной кабине на высоту 2300 метров с головокружительными панорамами горных хребтов и долин.
- Подъём в «Чинаркент» — ещё один живописный маршрут на высоту 1680 метров, откуда открываются потрясающие виды.
- Чимганское урочище — прогулка у подножия горы, о которой сложено множество песен и легенд.
- Чарвакское водохранилище — бирюзовое сердце гор, куда мы заглянем с обзорной площадки или спустимся к пляжу.
- Посёлок Ходжикент — гастрономическая остановка в знаменитом районе «бочек», где можно перекусить или насладиться полноценным обедом.
- Древние чинары — могучие платаны возрастом до 900 лет, свидетели истории и природное чудо региона.
- Петроглифы — наскальные рисунки, которым более 20 тысяч лет. В завершение путешествия вас ждёт дегустация блюд восточной кухни, приготовленных по традиционным рецептам.
Каждый день с 9:00, по желанию путешественника можно внести изменения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Современная канатная дорога Чинаркент и Амирсай
- Серпантин Чимганских гор
- Водохранилище Чарвак
- Восьмивековые чинары
- Петроглифы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу - $20 с человека
- Обед (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00, по желанию путешественника можно внести изменения.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
