Экскурсия из Ташкента: Институт Солнца и Чарвакское Водохранилище

Погрузитесь в незабываемое приключение по горам Узбекистана, где вас ждут потрясающие пейзажи, уникальный Институт Солнца и вкуснейшие национальные блюда.
Прокатитесь на канатной дороге, исследуйте древние петроглифы и насладитесь гостеприимством узбеков в окружении величественной природы. Эта экскурсия подарит вам яркие эмоции и множество впечатлений!
Прокатитесь на канатной дороге, исследуйте древние петроглифы и насладитесь гостеприимством узбеков в окружении величественной природы. Эта экскурсия подарит вам яркие эмоции и множество впечатлений!
Описание экскурсииВолшебство Природы: Путешествие в Чимганские Горы Вы посетите Институт Солнца, где находится одна из двух в мире гигантских солнечных печей, и специалисты расскажут о её функционировании и ценности. Затем мы отправимся в горы Тянь-Шань, полюбуемся горными пейзажами, исследуем старинные петроглифы и увидим многовековые чинары, а также Чарвакское водохранилище, прокатимся на канатной дороге и насладимся аппетитными национальными блюдами. Институт Солнца — уникальная достопримечательность, построенная в 80-е годы на экологически чистом предгорном холме. Здесь вы познакомитесь с историей и структурой солнечной печи, попробуете сжечь что-нибудь в миниатюрном гелиоконцентраторе и сделаете фото с зеркалами разных форм. После этого мы продолжим наше путешествие, наслаждаясь великолепной природой Узбекистана, кристально чистым воздухом и знаменитым Чарвакским водохранилищем. Прокатитесь по канатной дороге Горнолыжного комплекса Амирсой, посетите места стоянки древних цивилизаций и раскройте секреты наскальных рисунков, отдыхая в тени многовековых чинар. Важная информация:
- Особой физической подготовки не требуется.
- Экскурсия подойдет как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности.
- К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте.
- Экскурсию для вас проведут один из гидов нашей дружной команды и гид Института Солнца.
- Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.
- Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнца
- Горы Тянь-Шань
- Чарвакское водохранилище
- Канатная дорога Горнолыжного комплекса Амирсой
- Старинные петроглифы
- Многовековые чинары
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Входной билет в Институт Солнца - 55 000 сум ($5) с чел
- Проведение эксперимента (по желанию) - 100 000 сум ($8)
- Канатная дорога «Амирсой» - от 230 000 до 250 000 сум (от $18 до $20) с чел. в зависимости от дня недели
- Сборы за фото - и видеосъёмку на объектах посещения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристом
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Особой физической подготовки не требуется
- Экскурсия подойдет как взрослым, так и подросткам, не имеющим ограничений в двигательной активности
- К большинству локаций мы будем подъезжать на транспорте
- Экскурсию для вас проведут один из гидов нашей дружной команды и гид Института Солнца
- Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться
- Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента
Путешествие в Чимганские горы подарит вам незабываемые впечатления и уникальные открытия в компании опытного гида
Завтра в 07:00
18 ноя в 07:00
$129
$135 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Институт Солнца и Тянь-Шань
Увлекательное путешествие из Ташкента на электромобиле к научным чудесам и природным красотам. Откройте для себя новые горизонты
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$150
$200 за всё до 4 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Солнцу
Погрузитесь в мир солнечных исследований в Ташкенте. Посетите Институт Солнца и узнайте, как учёные изучают светило. Завершите день узбекским обедом
Начало: От вашего местонахождения
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$110
$115 за всё до 3 чел.