Самарканд — воплощение восточной сказки.
Вы попадёте в таинственный мир древних мечетей с бирюзовыми куполами, похожих на дворцы некрополей и великолепных старинных площадей, поражающих размахом и красотой.
Мы поделимся историей города, расскажем о Тамерлане и его потомках, расшифруем особенности средневекового зодчества и поможем вам полюбить солнечный Узбекистан.
Вы попадёте в таинственный мир древних мечетей с бирюзовыми куполами, похожих на дворцы некрополей и великолепных старинных площадей, поражающих размахом и красотой.
Мы поделимся историей города, расскажем о Тамерлане и его потомках, расшифруем особенности средневекового зодчества и поможем вам полюбить солнечный Узбекистан.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Описание экскурсии
Проведите один день среди достопримечательностей древнего города. Погрузитесь в его историю и полюбуйтесь роскошной архитектурой в компании с профессиональным гидом. Я покажу вам все самые важные места города. В программе экскурсии: Мавзолей Тамерлана — я расскажу вам о жизни великого полководца и поделюсь удивительными деталями его походов, зафиксированными историками и очевидцами. Площадь Регистан — вы посетите главную площадь города и услышите, какие образовательные учреждения располагались здесь в Средние века и как в них строился процесс обучения. Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды. Одни говорили, что посещение мечети помогает вернуть слух. Другие твердили, что она осуществляет все желания. Мы разберёмся в этих таинственных сюжетах и оценим мастерство зодчих 15 века. Некрополь Шахи-Зинда — одна из самых ярких достопримечательностей Самарканда. Это целый старинный город, где покоятся знаменитые люди. Вы услышите о жизни и смерти представителей местной знати разных эпох. Сиабский базар — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь. Обсерватория Улугбека — один из интереснейших памятников мирового значения — является ярким и убедительным доказательством высокой самобытной культуры Самарканда. Важная информация: Вам, согласно билетам, надо быть на вокзале Ташкента и самостоятельно доехать до вокзала Самарканда.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида
- Билеты на поезда Афросиаб, Шарк, Насаф
Что не входит в цену
- Входные билеты, Трансфер, Питание, «, Питание, » Личные расходы
Место начала и завершения?
Мавзолей Гур-Эми́р, мавзолей Тамерлана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Вам, согласно билетам, надо быть на вокзале Ташкента и самостоятельно доехать до вокзала Самарканда
- Встреча с гидом у мавзолея Гур Эмир гробница Тамерлана
- Билеты на поезда Афросиаб, Шарк, Насаф включены
- Входные билеты, питание и другие расходы не включены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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