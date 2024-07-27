Описание экскурсии

Проведите один день среди достопримечательностей древнего города. Погрузитесь в его историю и полюбуйтесь роскошной архитектурой в компании с профессиональным гидом. Я покажу вам все самые важные места города. В программе экскурсии: Мавзолей Тамерлана — я расскажу вам о жизни великого полководца и поделюсь удивительными деталями его походов, зафиксированными историками и очевидцами. Площадь Регистан — вы посетите главную площадь города и услышите, какие образовательные учреждения располагались здесь в Средние века и как в них строился процесс обучения. Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды. Одни говорили, что посещение мечети помогает вернуть слух. Другие твердили, что она осуществляет все желания. Мы разберёмся в этих таинственных сюжетах и оценим мастерство зодчих 15 века. Некрополь Шахи-Зинда — одна из самых ярких достопримечательностей Самарканда. Это целый старинный город, где покоятся знаменитые люди. Вы услышите о жизни и смерти представителей местной знати разных эпох. Сиабский базар — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь. Обсерватория Улугбека — один из интереснейших памятников мирового значения — является ярким и убедительным доказательством высокой самобытной культуры Самарканда. Важная информация: Вам, согласно билетам, надо быть на вокзале Ташкента и самостоятельно доехать до вокзала Самарканда.