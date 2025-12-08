Незабываемое путешествие в живописные Чимганские горы — излюбленное место туристов и ценителей качественного отдыха на природе.
Это прекрасная возможность отвлечься от городской суеты, перезагрузиться и насладиться прекрасными видами.
Описание экскурсииМы увидим древние петроглифы, оставленные предками, и узнаем, как жили люди тысячи лет назад. Поднимемся на канатной дороге Амирсая, чтобы с высоты оценить масштабы этого места, и проведём время у бирюзового Чарвакского водохранилища, где можно просто расслабиться и насладиться моментом.
Ежедневно, выезд в 9:00 или 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Канатки Амирсай
- Чарвакское водохранилище
- Петроглифы Ходжикента
- Оленья ферма
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание, личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд в 9:00 или 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
