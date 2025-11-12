Экскурсия в западный Тянь-Шань предлагает уникальную возможность увидеть величественные горы и бирюзовое водохранилище Чарвак. Поднимитесь на высоту 2290 метров по современной канатной дороге и насладитесь панорамными видами. Откройте для себя
6 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Величественные горы
- 🚡 Современная канатная дорога
- 🌊 Бирюзовое водохранилище
- 🗿 Древние петроглифы
- 🌳 Многовековые Чинары
- 🍽️ Местная кухня на природе
Что можно увидеть
- Курорт Амирсой
- Чимган
- Водохранилище Чарвак
- Древние петроглифы
- Многовековые Чинары
Описание экскурсии
Вы увидите всю красоту западного Тянь-Шаня и великолепные пейзажи величественных гор. Подниметесь в кабинках современной канатной дороги на высоту 2290 метров. Будет возможность полюбоваться бирюзовым водохранилищем и при желании искупаться или покататься на водном транспорте и насладиться местной кухней на природе. Также будет возможность увидеть многовековые Чинары и древние петроглифы. Важная информация:
По запросу экскурсию можно провести до 25 человек.
Начало в 09:00-10:00. По желанию можно начать позже.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курортный горнолыжный комплекс Амирсой
- Чимганские горы
- Смотровая площадка: река Чаткал и посёлок Бричмулла
- Чарвакское водохранилище
- Посёлок Худижикент
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты на канатную дорогу
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница или апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 09:00-10:00. По желанию можно начать позже.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- По запросу экскурсию можно провести до 25 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Д
Дарья
12 ноя 2025
Отличная экскурсия и прекрасный Гид! Доброжелательный и общительный гид Сакен, показал самые шикарные виды на горы и водохранилище.
С
Сергей
10 ноя 2025
Были несколько дней в Ташкенте и решили съездить на экскурсию в горы Тянь-Шань.
Мониторя инет вышли на этот сайт и Жалола.
Что порадовало и привлекло внимание с самого начала - это то,
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Остались очень довольны и интересным рассказом гида по дороге и комфортабельным авто. А про удивительные и завораживающие пейзажи в горах на подъемнике на высоту 2290метров, на канатной дороге
Г
Гущин
8 ноя 2025
Экскурсия отличная! Красивые горы, интересный гид, узнали много интересного не только о местности, но и о современной жизни в Ташкенте. Рекомендую.
А
Анастасия
4 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, на локации приезжали первыми - не было толп народу. Места очень красивые. Немного не повезло с погодой - был туман, но все равно очень красиво. Гид Хусан всё рассказывал, отвечал на вопросы. Будем рекомендовать!
И
Иван
31 окт 2025
Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Атабек! Всюду отвез, многое рассказал про историю и про современный Узбекистан. 9 часов пролетели на одном дыхании!! Все подсказал, побольше бы таких интересных экскурсий и прекрасных гидов!!
Е
Екатерина
30 окт 2025
Прекрасная экскурсая, гид настоящий профессионал, мастер своего дела. Были созданы максимально комфортные условия проезда к месту экскурсии.
И
Ирина
29 окт 2025
Отлично провели день в горах! Ездили вчетвером. Большая комфортная машина. Ильдар очень внимательный, предупредительный. Горы, конечно неимоверной красоты. В Амирсое провели много времени, не хотелось уезжать. Чарвак - бесконечная красота водной глади, бирюзовая вода. Но будет повод вернуться))) И отдельное спасибо за рекомендацию ресторана в Амирсое - самый вкусный обед
В
Виктор
28 окт 2025
А
Алексей
27 окт 2025
Замечательная и познавательная экскурсия! Все прошло просто отлично, посмотрели все о чем было заявлено, а также дополнительно, по нашей просьбе, совершили конную прогулку и прогулку на катере! Огромное спасибо нашему гиду Абдугалибу, который профессионально нам все показал с интересными комментариями, а также очень аккуратно управлял автомобилем в течении всей экскурсии! Однозначно рекомендую!
Л
Лев
27 окт 2025
А
Александр
23 окт 2025
Все отлично, спасибо экскурсоводу Отабеку!
А
Анастасия
22 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Всем рекомендую - побываете на высоте 2290 м. Ильдар хорошо рассказывает, много знает о фауне своей страны.
О
Ольга
20 окт 2025
Это самое шикарное впечатление от всей поездки по Узбекистану. Советую однозначно!
Мы влюбились в горы раз и навсегда. Обязательно вернёмся и останемся дольше.
Наш чудесный гид Сакен рассказал нам очень много интересного и нового) спасибо за поездку!
А
Альфия
20 окт 2025
