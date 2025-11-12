Вы увидите всю красоту западного Тянь-Шаня и великолепные пейзажи величественных гор. Подниметесь в кабинках современной канатной дороги на высоту 2290 метров. Будет возможность полюбоваться бирюзовым водохранилищем и при желании искупаться или покататься на водном транспорте и насладиться местной кухней на природе. Также будет возможность увидеть многовековые Чинары и древние петроглифы. Важная информация:

По запросу экскурсию можно провести до 25 человек.