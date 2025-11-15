Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь свежим воздухом, величественными горами и кристально чистой природой Заамина! За один день вы увидите живописные пейзажи, прогуляетесь по Национальному парку и отдохнёте душой и телом.

Вера Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание фото-прогулки Перезагрузка в горах: путешествие по Зааминскому национальному парку Вдохните чистейший горный воздух и насладитесь живописными пейзажами Зааминского парка — одного из самых красивых уголков Узбекистана! Приглашаем вас в путешествие по Зааминскому национальному парку, известному как «зелёное сердце» страны. Один день в горах станет настоящей перезагрузкой и возможностью отдохнуть душой и телом. В программе тура предусмотрен переезд из Ташкента на комфортабельном транспорте, прогулка по национальному парку и панорамные виды со смотровых площадок. У вас будет свободное время для прогулок, фотографий и медитации, а также возможность прокатиться на канатной дороге по желанию.

