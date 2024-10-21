Групповая экскурсия в Самарканд на поезде «Шарк» из Ташкента предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого древнего города. Посетители увидят усыпальницу Рухабад, мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан и некрополь Шахи-Зинда. Включены билеты на поезд, трансфер и обед в традиционном ресторане. Экскурсия подходит для взрослых и детей с 12 лет. Оплачиваются только входные билеты

Описание экскурсии

Усыпальница Рухабад . Одна из первых построек Тамерлана в Самарканде

. Одна из первых построек Тамерлана в Самарканде Мавзолей Гур-Эмир . Царская усыпальница тимуридов с могилой основателя династии Амира Тимура (Тамерлана)

. Царская усыпальница тимуридов с могилой основателя династии Амира Тимура (Тамерлана) Обед в традиционном ресторане . Чтобы почувствовать вкус Самарканда, нужно обязательно попробовать плов!

. Чтобы почувствовать вкус Самарканда, нужно обязательно попробовать плов! Ансамбль Регистан . Шедевр архитектуры 15-17 веков. В его состав входят: медресе Улугбека, мечеть Шер-Дор и медресе Тилля-Кари

. Шедевр архитектуры 15-17 веков. В его состав входят: медресе Улугбека, мечеть Шер-Дор и медресе Тилля-Кари Некрополь Шахи-Зинда . Целая улица с мавзолеями, где захоронены представители элиты эпохи тимуридов

. Целая улица с мавзолеями, где захоронены представители элиты эпохи тимуридов Мечеть Биби-Ханум. Построена Тамерланом для демонстрации своего могущества

Всю дорогу мы будем делиться с вами нескучными историями о Самарканде и местных жителях. Например, расскажем, почему у куполов голубой цвет и что означают 63 грани на них. А ещё мы заедем к керамисту, который посвятит вас в таинства своего ремесла.

Организационные детали