В изумительный Самарканд - на поезде «Шарк» из Ташкента

Самарканд - город с богатой историей и культурой. Посетите мавзолеи, мечети и насладитесь национальной кухней в увлекательной поездке
Групповая экскурсия в Самарканд на поезде «Шарк» из Ташкента предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого древнего города. Посетители увидят усыпальницу Рухабад, мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан и некрополь Шахи-Зинда. Включены билеты на поезд, трансфер и обед в традиционном ресторане. Экскурсия подходит для взрослых и детей с 12 лет. Оплачиваются только входные билеты
4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚂 Удобный поезд «Шарк»
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🍽 Включён обед в ресторане
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🗺 Профессиональный гид
    • В изумительный Самарканд - на поезде «Шарк» из Ташкента
    В изумительный Самарканд - на поезде «Шарк» из Ташкента
    В изумительный Самарканд - на поезде «Шарк» из Ташкента
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Усыпальница Рухабад
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Ансамбль Регистан
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Мечеть Биби-Ханум

    • Описание экскурсии

    • Усыпальница Рухабад. Одна из первых построек Тамерлана в Самарканде
    • Мавзолей Гур-Эмир. Царская усыпальница тимуридов с могилой основателя династии Амира Тимура (Тамерлана)
    • Обед в традиционном ресторане. Чтобы почувствовать вкус Самарканда, нужно обязательно попробовать плов!
    • Ансамбль Регистан. Шедевр архитектуры 15-17 веков. В его состав входят: медресе Улугбека, мечеть Шер-Дор и медресе Тилля-Кари
    • Некрополь Шахи-Зинда. Целая улица с мавзолеями, где захоронены представители элиты эпохи тимуридов
    • Мечеть Биби-Ханум. Построена Тамерланом для демонстрации своего могущества

    Всю дорогу мы будем делиться с вами нескучными историями о Самарканде и местных жителях. Например, расскажем, почему у куполов голубой цвет и что означают 63 грани на них. А ещё мы заедем к керамисту, который посвятит вас в таинства своего ремесла.

    Организационные детали

    • Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
    • В стоимость включены билеты на поезд «Шарк», трансфер на автомобиле Chevrolet Cobalt, Hyundai Starex или Toyota HiAce по всему маршруту, услуги гида и обед
    • Отдельно оплачиваются входные билеты — $13/чел.
    • Вы самостоятельно добираетесь до Самарканда на поезде, мы встретим вас на вокзале
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

    ежедневно в 08:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€98
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вокзала в Самарканде
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:30
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    1
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    1
    М
    21 окт 2024
    Спасибо Парвизу за хороший день в Самарканде!
    M
    13 окт 2024
    Огромное спасибо Парвизу за организацию экскурсии по Самарканду.
    Решили посетить этот город накануне, но столкнулись с проблемой покупки билетов на поезд, всё было раскуплено. Парвиз всё быстро организовал, за что отдельное
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    спасибо.
    Экскурсия была очень содержательной, видно что человек на отлично знает историю. Посетили основные достопримечательности города, перед этим посетив плов центр, угощение было за счет принимающей стороны.
    Не буду расписывать каждое место посещения, советую увидеть всё своими глазами, погрузившись в историю со знающим свое дело гидом.
    Огромное спасибо!!!

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