Групповая экскурсия в Самарканд на поезде «Шарк» из Ташкента предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого древнего города. Посетители увидят усыпальницу Рухабад, мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Регистан и некрополь Шахи-Зинда. Включены билеты на поезд, трансфер и обед в традиционном ресторане. Экскурсия подходит для взрослых и детей с 12 лет. Оплачиваются только входные билеты
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Усыпальница Рухабад. Одна из первых построек Тамерлана в Самарканде
- Мавзолей Гур-Эмир. Царская усыпальница тимуридов с могилой основателя династии Амира Тимура (Тамерлана)
- Обед в традиционном ресторане. Чтобы почувствовать вкус Самарканда, нужно обязательно попробовать плов!
- Ансамбль Регистан. Шедевр архитектуры 15-17 веков. В его состав входят: медресе Улугбека, мечеть Шер-Дор и медресе Тилля-Кари
- Некрополь Шахи-Зинда. Целая улица с мавзолеями, где захоронены представители элиты эпохи тимуридов
- Мечеть Биби-Ханум. Построена Тамерланом для демонстрации своего могущества
Всю дорогу мы будем делиться с вами нескучными историями о Самарканде и местных жителях. Например, расскажем, почему у куполов голубой цвет и что означают 63 грани на них. А ещё мы заедем к керамисту, который посвятит вас в таинства своего ремесла.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
- В стоимость включены билеты на поезд «Шарк», трансфер на автомобиле Chevrolet Cobalt, Hyundai Starex или Toyota HiAce по всему маршруту, услуги гида и обед
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $13/чел.
- Вы самостоятельно добираетесь до Самарканда на поезде, мы встретим вас на вокзале
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€98
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Парвиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Добро пожаловать в Самарканд. Меня зовут Парвиз. Я профессиональный гид-историк по Самарканду и работаю в сфере туризма с 2012 года вместе с командой гидов. Мы любим рассказывать историю своего города. И будем рады провести экскурсию для вас.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
21 окт 2024
Спасибо Парвизу за хороший день в Самарканде!
M
Margarita
13 окт 2024
Огромное спасибо Парвизу за организацию экскурсии по Самарканду.
Решили посетить этот город накануне, но столкнулись с проблемой покупки билетов на поезд, всё было раскуплено. Парвиз всё быстро организовал, за что отдельное
Решили посетить этот город накануне, но столкнулись с проблемой покупки билетов на поезд, всё было раскуплено. Парвиз всё быстро организовал, за что отдельное
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