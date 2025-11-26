Приглашаем вас на авто-пешеходную экскурсию по Ташкенту! Вы окунётесь в атмосферу восточной сказки на базаре Чорсу, услышите истории о великом учёном Абу Бакре Каффале Шоший, увидите памятники XVI века и белоснежную мечеть Минор.
Поднимемся на телебашню, чтобы полюбоваться городом с высоты, и завершим день дегустацией блюд восточной кухни.
Описание экскурсии
Вечно молодой ТашкентПриглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по Ташкенту — столице солнечного Узбекистана, крупнейшему городу Средней Азии и настоящему центру истории, культуры и гостеприимства. За 6 часов вы не только увидите знаменитые достопримечательности, но и откроете для себя малоизвестные уголки, полные историй и тайн. Вас ждёт погружение в многовековую историю города, знакомство с его архитектурой и дегустация блюд настоящей восточной кухни. Что вас ждет:• Базар Чорсу — древнейший рынок города, известный со времён Великого Шёлкового пути. Яркие прилавки с фруктами, пряностями, сухофруктами, национальной одеждой и сувенирами погрузят вас в атмосферу восточного базара.
- Религиозный комплекс Хаст-Имам — духовный центр Ташкента, где хранится уникальная древняя рукопись, признанная культурным сокровищем.
- Мечеть Минор — современное архитектурное чудо из белоснежного мрамора с величественным голубым куполом.
- Ташкентская телевышка — высотой 375 метров, с панорамной площадкой, откуда открывается потрясающий вид на город.
- Центр плова «Беш-Козон» — место, где каждый день готовят до 10 тонн легендарного узбекского плова, и вы сможете попробовать его свежим и ароматным. Важная информация: после внесения предоплаты, мы сразу входим на связь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базар Чорсу
- Религиозный комплекс Хаст-Имам
- Мечеть Минор
- Ташкентская телевизионная и радиовещательная башня
- «Беш-козон» среднеазиатский центр плова
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: С вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После внесения предоплаты
- Мы сразу входим на связь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
