Мечеть Минор – экскурсии в Ташкенте

Найдено 10 экскурсий в категории «Мечеть Минор» в Ташкенте на русском языке, цены от €89, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
10398 за всё до 3 чел.
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
68 отзывов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
120 за всё до 3 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
100$90 за всё до 4 чел.
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$89 за всё до 4 чел.
Все краски Ташкента - магия столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 128$115 за всё до 4 чел.
Увлекательный семейный тур с детьми по Ташкенту
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandr
    6 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида и даже просто из
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    интернета, а вот за интересными историческими фактами и легендами города, обычно скрытыми от глаз туристов местечек (в том числе для покушать и купить что- нибудь действительно интересненькое и по ценам для местных)- это к Батыру. Великолепный рассказчик и просто прекрасный человек! Спасибо огромное за прекрасный вечер. Вернемся обязательно и заберем Батыра с собой и в Самарканд, и в Бухару))

    Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Все краски Ташкента - магия столицы
    Очень приятное впечатление. Гид -молодец. Сразу на рынок за клубникой и абрикосами. Хорошо составлен маршрут. Не попали в пробки, комфортно в машине, хорошая подача информации, грамотно и разумно. Спасибо
  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Древний и современный Ташкент
    Спасибо гиду Зарине за увлекательный рассказ о Ташкенте. Чувствовалось глубокое знание и любовь к городу. Очень интересно.
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия по Ташкенту! Огромное спасибо нашему гиду Артему за такую увлекательную прогулку, человек оказался очень начитанный и любящий свой город! Мы получили море положительных эмоций и полезной информации)) Всем добра!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную экскурсию в Ташкенте. Вся
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    организация экскурсии прошла на одном дыхании, день просто пролетел, а успели все: узнать историю и культуру, проехать на метро, попробувать вкусняшки и насладится великолепием архитектуры города и его уже современными парками .СПАСИБО, ребята вы Супер!!! Организация на высшем уровне.

    Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Самое прекрасное начало путешествия по Узбекистану из возможных. Нам досталась гид Катерина, замечательный профессионал и широкой души человек. Никаких сухих
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    фактов, всё пропущено через себя, рассказ о стране, о Ташкенте, о местных жителях - слушать было интересно и ненапряжно. Учли наши особенности и добавили кое-что в маршрут. Экскурсия на одном дыхании и даже больше положенного по программе времени. Масса дополнительной полезной информации. Спасибо за теплый (во всех смыслах) прием! и отдельное мерси водителю!

  • Р
    Ринат
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым
  • А
    Анатолий
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
    Евгений, отличный гид и человек. Все подробно рассказал и показал. Всем рекомендую экскурсию с Евгением. Нам понравилось. Спасибо большое 😊 Ташкент красивый город, особенно вечером👍🏼🇺🇿

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Минор»

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  1. Все краски Ташкента
  2. Древний и современный Ташкент
  3. От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
  4. Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
  5. Магия вечернего Ташкента
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Мечеть Минор" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 89 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 458 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Мечеть Минор», 458 ⭐ отзывов, цены от €89. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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