и заканчивая впечатляющим комплексом Хаст-Имам.



Экскурсия включает в себя посещение исторических памятников, культурных объектов, современных архитектурных чудес и традиционных узбекских рынков.



Турист сможет увидеть как древние археологические раскопки, так и современные памятники, а также насладиться узбекской кухней в лучших местах города.

Моя экскурсия по Ташкенту — это уникальное путешествие сквозь века истории, культуры и архитектуры столицы Узбекистана.Я проведу Вас по самым значимым и интересным достопримечательностям города, начиная с величественного Свято-Успенского собора