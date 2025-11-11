Моя экскурсия по Ташкенту — это уникальное путешествие сквозь века истории, культуры и архитектуры столицы Узбекистана.
Я проведу Вас по самым значимым и интересным достопримечательностям города, начиная с величественного Свято-Успенского собора
Описание экскурсииОсобенность маршрута в том, что я постараюсь показать Ташкент с разных сторон: от религиозных и исторических мест до современных сооружений и природных уголков. Мы также посетим знаменитый базар Чорсу, прокатимся на гондолах по каналу Анхор и увидим памятник, посвящённый землетрясению 1966 года, которое потрясло город. В программе:
- Свято-Успенский Кафедральный cобор Начнём экскурсию с великолепного Свято-Успенского собора, который является важным духовным центром для православных жителей Ташкента. Собор с его величественным интерьером и красивыми куполами олицетворяет традиции русской архитектуры.
- Музей паровозов Затем мы посетим Музей паровозов, где можно увидеть коллекцию исторических паровозов и узнать о развитии железных дорог в Узбекистане. Музей — настоящая находка для любителей старинной техники.
- Городище Минг-Урик (столица Чача, I-II вв. н. э.) Далее мы отправимся на археологические раскопки городища Минг-Урик, которое было столицей древнего города Чача (современный Ташкент). Здесь можно увидеть остатки построек и артефакты, рассказывающие о жизни этого региона в античные времена.
- Римско-католический костел (1912-1925 гг., готический стиль) Костёл, построенный в начале XX века, выполнен в готическом стиле и является образцом европейской архитектуры в Ташкенте. Это не только культовое место, но и архитектурная достопримечательность.
- Дворец Великого Князя Романова Посетим дворец Великого князя Романова, построенный в XIX веке. Он был резиденцией членов императорской семьи и представляет собой великолепное здание с роскошным интерьером и живописными садами.
- Обед: Минор самса или плов на Себзаре в Камалон Ош На обед вас ждет настоящая узбекская кухня. Вы можете попробовать минорную самсу, сытный и вкусный пирог, или знаменитый плов, который подают в ресторане «Камалон Ош» на площади Себзар.
- Памятник «Мужество» (памятник землетрясению 1966 года) Затем мы посетим памятник землетрясению 1966 года, который является символом стойкости жителей Ташкента, переживших разрушительное землетрясение. Памятник «Мужество» стал важной частью истории города.
- Мечеть «Минор» Если у вас есть время и желание, посетите мечеть «Минор». Это современное архитектурное сооружение, сочетающее традиционные элементы и элементы узбекского зодчества.
- Канал Анхор и катание на гондолах На следующем этапе нашего маршрута мы отправимся к каналу Анхор, где вас ждёт увлекательное катание на гондолах, привезённых из Венеции. Это идеальное место для отдыха и наслаждения природой.
- Комплекс Хаст Имам Завершаем маршрут посещением комплекса Хаст Имам, важнейшего религиозного и культурного центра, который включает в себя несколько исторических объектов, в том числе знаменитое медресе, мечеть и мавзолей. Здесь хранятся древние священные тексты, в том числе Коран Утбий.
- Отель После насыщенной экскурсии вы можете отдохнуть в одном из уютных отелей города, чтобы перевести дух перед следующими приключениями в Ташкенте.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (Chevrolet Cobalt).
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
