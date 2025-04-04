Кафедральный собор Успения Божьей Матери – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор Успения Божьей Матери» в Ташкенте на русском языке, цены от $118, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Не скучайте в аэропорту Ташкента
На машине
4 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Завтра в 01:30
8 апр в 01:30
$118 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Ташкент за один день
На машине
6 часов
-
10%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Ташкент за один день
Познакомьтесь с Ташкентом: от древних медресе до уникальных соборов. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте его тайны всего за один день
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
$130$144 за всё до 4 чел.
С любовью о Ташкенте
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
С любовью о Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00, 13:00 и 17:00.
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
$120 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 апреля 2025
    Влюбиться в Ташкент за один день
    Превосходно. Рекомендую.
  • Е
    Евгений
    2 апреля 2025
    Влюбиться в Ташкент за один день
    Были на экскурсии 02.04.2025 года с годом Рано, отмечу сразу плюсы -встретила нас на автомобиле утром прямо с вокзала и
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    пока мы не позавтракали не начинала экскурсию, мы были с детьми 7 и 10 лет и Рано сумела их заинтересовать историей Ташкента минимум на 2 часа, что немаловажно… Гид отлично разбирается в событиях и датах, особое внимание уделяет красивой архитектуре города, где получаются отличные фото… однозначно рекомендую. .

  • Я
    Яков
    21 марта 2025
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Все было отлично. Катерина была на высоте!
  • А
    Алина
    21 января 2025
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Спасибо за такую прекрасную экскурсию! Для тех, кто летит через Ташкент с длительной пересадкой - не думайте даже, смело берите данную
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    экскурсию. Забрали с аэропорта и показали весь Ташкент (после - конечно, вернули в аэропорт)). И провели не только ту программу, которая шла в описании здесь, но и индивидуально по просьбе показали те места, которые попросили. А после - накормили вкуснейшим узбекским пловом. Мы остались в восторге! Если брать экскурсии по Узбекистану - однозначно надо у этих организаторов. Не пожалеете!

  • Е
    Елена
    19 января 2025
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Спасибо оборотное Константину за прекрасно проведенную экскурсию,которая помогла не только скоротать время до самолета,но и познакомиться с городом Узбекистаном!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Кафедральный собор Успения Божьей Матери»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
  8. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в апреле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Кафедральный собор Успения Божьей Матери" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 130 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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