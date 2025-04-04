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Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 апреля 2025Превосходно. Рекомендую.
- ЕЕвгений2 апреля 2025Были на экскурсии 02.04.2025 года с годом Рано, отмечу сразу плюсы -встретила нас на автомобиле утром прямо с вокзала и
- ЯЯков21 марта 2025Все было отлично. Катерина была на высоте!
- ААлина21 января 2025Спасибо за такую прекрасную экскурсию! Для тех, кто летит через Ташкент с длительной пересадкой - не думайте даже, смело берите данную
- ЕЕлена19 января 2025Спасибо оборотное Константину за прекрасно проведенную экскурсию,которая помогла не только скоротать время до самолета,но и познакомиться с городом Узбекистаном!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Кафедральный собор Успения Божьей Матери»
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