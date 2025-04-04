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экскурсию. Забрали с аэропорта и показали весь Ташкент (после - конечно, вернули в аэропорт)). И провели не только ту программу, которая шла в описании здесь, но и индивидуально по просьбе показали те места, которые попросили. А после - накормили вкуснейшим узбекским пловом. Мы остались в восторге! Если брать экскурсии по Узбекистану - однозначно надо у этих организаторов. Не пожалеете!