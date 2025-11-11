В экскурсию входят посещение религиозного комплекса Хаст-Имам с древними сооружениями и Османским Кораном, базара Чорсу с возможностью приобрести местные товары, центра плова «Беш казан» для дегустации и изучения процесса приготовления плова, сквера Амира Темура как места отдыха и культурных мероприятий, музея династии Темуридов для изучения истории, а также дворца великого князя Романова, отражающего связи с российской династией.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
В этой обзорной экскурсии мы посетим:
- Комплекс Хаст-Имам: религиозный комплекс с древними сооружениями, библиотекой восточных рукописей и Османским Кораном;
- Базар Чорсу: культурный опыт с возможностью приобрести специи, сувениры, сладости и ткани;
- Центр плова «Беш казан»: место для наслаждения традиционным узбекским пловом и изучения секретов его приготовления;
- Сквер Амира Темура: популярное место для отдыха, исторический памятник, место проведения культурных мероприятий. Музей династии Темуридов: возможность погружения в историю и культуру эпохи Тимуридов;
- Дворец великого князя Романова: архитектурный памятник, напоминающий о связях Узбекистана с российской императорской династией.
Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Хаст-Имам
- Восточный базар Чорсу - это настоящий культурный опыт. Здесь
- Можно не только приобрести специи, сувениры, восточные сладости и
- Ткани, но и ощутить атмосферу традиционного восточного рынка
- Центр плова «Беш казан»
- Сквер Амира Темура
- Дворец великого князя Романова
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Обед
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Амира Тимура
Завершение: Сквер Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
