Однодневный тур по Ташкенту приоткроет для Вас вечно зеленый и молодой Ташкент, который полон живописных мест, завораживающих взгляд памятников истории, культуры и архитектуры. Вы увидите площадь «Мустакиллик» (Независимости), сквер «Амира Темура», Большой театр оперы и балета им. А. Навои, мавзолей выдающегося религиозного деятеля «Абдулкасыма Шейха» (XVI век), комплексы «Хазрати Имам» и «Шахидлар Хотираси», а также музей прикладного искусства.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Для группы 6-11 человек
Стандартное предложение
$80
$100
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
обед (приблизительная стоимость 10$ с чел. )
билеты (5$ с чел. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираю из вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.