Вас ждёт экскурсия по Ташкенту - комбинированная, транспортно-пешеходная

Вас ждёт экскурсия по Ташкенту — комбинированная, транспортно-пешеходная.
Узнать Ташкент за 6 часов
Узнать Ташкент за 6 часов
Узнать Ташкент за 6 часов
Узнать Ташкент за 6 часов
Узнать Ташкент за 6 часов
Узнать Ташкент за 6 часов

Что вы увидите 🤩

  • Площадь «Мустакиллик» (Независимости)
  • Сквер «Амира Темура»
  • Большой театр оперы и балета им. А. Навои
  • Мавзолей «Абдулкасыма Шейха»
  • Комплексы «Хазрати Имам»
  • «Шахидлар Хотираси»
  • Музей прикладного искусства

Что вас ожидает:

  • Однодневный тур по Ташкенту приоткроет для Вас вечно зеленый и молодой Ташкент, который полон живописных мест, завораживающих взгляд памятников истории, культуры и архитектуры. Вы увидите площадь «Мустакиллик» (Независимости), сквер «Амира Темура», Большой театр оперы и балета им. А. Навои, мавзолей выдающегося религиозного деятеля «Абдулкасыма Шейха» (XVI век), комплексы «Хазрати Имам» и «Шахидлар Хотираси», а также музей прикладного искусства.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-11 человек
Стандартное предложение
$80
$100

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • обед (приблизительная стоимость 10$ с чел. )
  • билеты (5$ с чел. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираю из вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:00

Фазлиддин А.
Фазлиддин А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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