Ташкент — не просто набор достопримечательностей. Это многослойная столица, которой есть что вам показать и рассказать. Вы увидите, как менялся город, как в нём сплелись Европа и Восток и чем
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Сквер Амира Темура — символ современного Ташкента
- Метро — это не просто транспорт, а подземная галерея искусства
- Площадь Независимости — главная в стране. Здесь расположены каскадные фонтаны, аллея памяти и славы и правительственные здания
- Дворец Романовых (снаружи), где сплетаются восточная и европейская истории
- Старый город — здесь, среди глинобитных махаллей, шумных базаров и средневековых медресе, сохранился дух древнего Узбекистана
- Базар «Чорсу», где ощущается местный колорит: разносятся ароматы специй и раздаются голоса торговцев
- Медресе Кукельдаш — один из старейших памятников столицы и центр исламского образования в 16 веке
Вы узнаете:
- как формировался современный Ташкент и как в его облике переплелись разные эпохи
- как Ташкент восстановили заново после землетрясения 1966 года
- почему столичные станции метро оформлены как произведения искусства
- как развивался Ташкент в советское время и изменился после 1991 года
Организационные детали
Оплачивается дополнительно: билеты в метро и перекус (по желанию).
ежедневно в 08:30 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бобур — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Отлично знаю историю Узбекистана и самого Ташкента, его ключевые достопримечательности, интересные факты и скрытые места, о которых редко пишут в путеводителях. Хочется, чтобы путешественники не просто посмотрели достопримечательности, а почувствовали город. Мне
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Вчера сбылась моя давняя мечта, узнать подробнее историю славного города Ташкент. И помог мне в этом очень профессиональный, грамотный, просто влюблённый в свою работу гид Бобур. За, почти четыре часа
Бобур
Ответ организатора:
Иван, огромное спасибо за такой душевный отзыв и добрые слова!
Мне было очень приятно познакомиться с вами и провести этот день
Замечательная экскурвия! невероятно интересно и познавательно, увидите много красивых мест, погрузитесь в историю! Бобур кладезь знаний!! Всем рекомендую!!!
Бобур
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за такой тёплый и вдохновляющий отзыв!
Мне очень приятно, что экскурсия вам понравилась и оставила яркие впечатления. Спасибо
