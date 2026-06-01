Мои заказы

Пешком по Ташкенту: живой город и истории, которые он таит

Прогуляться по главным местам столицы и полюбоваться станциями метро
Ташкент — не просто набор достопримечательностей. Это многослойная столица, которой есть что вам показать и рассказать. Вы увидите, как менялся город, как в нём сплелись Европа и Восток и чем
читать дальшеуменьшить

живут местные.

Узнаете, почему метро здесь — это настоящая галерея искусств, и побываете на самых красивых станциях.

В результате вы не только пройдётесь по локациям, а познакомитесь с историей Ташкента и прочувствуете его характер.

5
1 отзыв
Пешком по Ташкенту: живой город и истории, которые он таит
Пешком по Ташкенту: живой город и истории, которые он таит
Пешком по Ташкенту: живой город и истории, которые он таит

Описание экскурсии

Что вас ожидает
  • Сквер Амира Темура — символ современного Ташкента
  • Метро — это не просто транспорт, а подземная галерея искусства
  • Площадь Независимости — главная в стране. Здесь расположены каскадные фонтаны, аллея памяти и славы и правительственные здания
  • Дворец Романовых (снаружи), где сплетаются восточная и европейская истории
  • Старый город — здесь, среди глинобитных махаллей, шумных базаров и средневековых медресе, сохранился дух древнего Узбекистана
  • Базар «Чорсу», где ощущается местный колорит: разносятся ароматы специй и раздаются голоса торговцев
  • Медресе Кукельдаш — один из старейших памятников столицы и центр исламского образования в 16 веке

Вы узнаете:

  • как формировался современный Ташкент и как в его облике переплелись разные эпохи
  • как Ташкент восстановили заново после землетрясения 1966 года
  • почему столичные станции метро оформлены как произведения искусства
  • как развивался Ташкент в советское время и изменился после 1991 года

Организационные детали

Оплачивается дополнительно: билеты в метро и перекус (по желанию).

ежедневно в 08:30 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сквера Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бобур
Бобур — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Отлично знаю историю Узбекистана и самого Ташкента, его ключевые достопримечательности, интересные факты и скрытые места, о которых редко пишут в путеводителях. Хочется, чтобы путешественники не просто посмотрели достопримечательности, а почувствовали город. Мне
читать дальшеуменьшить

приятно помогать людям, которые приезжают сюда впервые: рассказывать, куда пойти, что попробовать, как лучше провести время. Для меня это не просто работа, а возможность познакомить гостей с тем Ташкентом, который я сам люблю. На экскурсиях стараюсь создать лёгкую, дружескую атмосферу — без перегруза датами, но с интересными историями и живым общением.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Вчера сбылась моя давняя мечта, узнать подробнее историю славного города Ташкент. И помог мне в этом очень профессиональный, грамотный, просто влюблённый в свою работу гид Бобур. За, почти четыре часа
читать дальшеуменьшить

экскурсии, мы обошли и осмотрели главные исторические, религиозные места города, красивые станции метро, побывали на главном рынке Чорсу. Он в таких подробностях рассказал всю историю от древних времен до нынешних, просто удивительный и талантливый молодой человек. Я бывал на многих экскурсиях во многих странах, но эта экскурсия пожалуй одна из самых крутых, насыщенных и запоминающихся. Огромный Рахмат тебе Бобур и удачи в твоей очень нужной работе!

Бобур
Бобур
Ответ организатора:
Иван, огромное спасибо за такой душевный отзыв и добрые слова!

Мне было очень приятно познакомиться с вами и провести этот день
читать дальшеуменьшить

вместе. Особенно рад, что экскурсия помогла вам лучше узнать историю Ташкента и почувствовать атмосферу нашего города. Для меня большая честь слышать такую высокую оценку от человека, который побывал на экскурсиях во многих странах.

Спасибо за ваш интерес, внимание к деталям и увлекательное общение во время прогулки. Такие гости вдохновляют меня ещё больше любить своё дело и делиться историей Узбекистана.

Желаю вам новых интересных путешествий, ярких впечатлений и надеюсь, что Ташкент оставил в вашем сердце самые тёплые воспоминания. Буду рад снова встретить вас в Узбекистане!

С уважением, Бобур

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Замечательная экскурвия! невероятно интересно и познавательно, увидите много красивых мест, погрузитесь в историю! Бобур кладезь знаний!! Всем рекомендую!!!
Бобур
Бобур
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за такой тёплый и вдохновляющий отзыв!

Мне очень приятно, что экскурсия вам понравилась и оставила яркие впечатления. Спасибо
читать дальшеуменьшить

за ваш интерес к истории Ташкента и за внимание к деталям во время нашей прогулки. Для меня большая радость делиться знаниями о родном городе и видеть, что гости получают удовольствие от знакомства с ним.

Благодарю вас за добрые слова и рекомендацию. Буду очень рад вновь встретить вас в Узбекистане и показать ещё много интересных мест!

С наилучшими пожеланиями, Бобур

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «Пешком по Ташкенту: живой город и истории, которые он таит»

Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
231 отзыв
Индивидуальная
Лучший выбор
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
4 июн в 09:00
от $135 за человека
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
На машине
На поезде
10 часов
148 отзывов
Индивидуальная
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 07:00
4 июн в 07:00
от $220 за человека
Не скучайте в аэропорту Ташкента
На машине
4 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 15:30
Завтра в 01:30
$122 за всё до 3 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
На машине
На микроавтобусе
6 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
4 июн в 09:00
$180 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
$20 за человека