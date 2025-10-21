Д Дмитрий Экскурсия очень понравилась. Нет ни одного замечания. Самые наилучшие пожелания Альберту.

Е Елена Были на экскурсии 02.11.2025 г.

Вся наша группа в полном восторге, было очень красиво и повезло с погодой! Понравились все локации, и Амирсой и Чарвак и винодельня Узумфермер! Альберт организовал все, как мы просили, учел все наши пожелания по трансферу, остановках на перекус и обед, катание на катере. Очень пунктуальный, тактичный, интересный собеседник. Обязательно буду рекомендовать!

Юлия Очень понравилась экскурсия. Баха прекрасный гид, очень образованный человек. Комфортно, интересно, с индивидуальным подходом.

Н Наталья Красивые места, хороший гид, который много рассказал об Узбекистане и Ташкенте. Но почему-то с винодельней не все хорошо, как и в других отзывах: сразу при бронировании попросила экскурсию по ней, с рассказом о производстве вина. Утром в день экскурсии ещё раз об этом сказала. В итоге на винодельню все равно зашли только погулять самостоятельно и попробовать вино перед покупкой. Альберт Ответ организатора:

Рады, что вам понравилось путешествие и атмосфера экскурсии.

Если бы утром удалось подтвердить именно экскурсию на производство, мы бы с радостью её организовали - она оплачивается отдельно. Мы обязательно уточним эту информацию.

Будем рады снова видеть вас в Узбекистане и показать ещё больше интересных мест! 🌿 🍇 Спасибо большое за отзыв и за тёплые слова о гиде, маршруте и красотах Узбекистана! 😊Рады, что вам понравилось путешествие и

Д Даниил Остались под большим впечатлением. Красота мест завораживает. Отдельное спасибо гиду Мурату. Показал Узбекистан с новой стороны. Поездка вышла насыщенной и душевной. Однозначно рекомендуем!

Юлия Отлично проведенный день, только позитивные эмоции, много красивых фото.

Александр Наш тур прошёл просто отлично! 🔥 Гид Баха провёл тур на высшем уровне, в дороге рассказывал про места которые мы проезжаем, их историю, на каждой локации помогал нам с любыми вопросами. Отвёз нас пообедать в замечательное место, где кормили очень вкусно. 👍 Автомобиль для поездки очень комфортный. Рекомендую данного гида, не разу не пожалели что поехали с ним в тур. 🔥

▫️ Интеллигентный, знающий гид. Тура - прекрасный человек, с которым очень приятно общаться 👍🏻

▫️ Отличный насыщенный маршрут. Прекрасные локации 👍🏻

▫️ Трансфер на высшем уровне. читать дальше Электромобиль представительского класса. Зарядка для авто есть даже в горах - уточню для тех, кто может волноваться)) Но нам она, конечно, не понадобилась. Электрокар был полностью готов к путешествию на весь день 👍🏻



Огромное спасибо за всё! Наше первое знакомство с Узбекистаном началось с лучших впечатлений 😍



Поездка супер комфортная! По всем пунктам 👏🏻▫️ Интеллигентный, знающий гид. Тура - прекрасный человек, с которым очень приятно общаться 👍🏻▫️ Отличный насыщенный маршрут. Прекрасные локации 👍🏻▫️ Трансфер на высшем уровне.

S Stan Наш гид Баха показал нам замечательные места возле Ташкента. Не пожалеете!

Александра Все прошло отлично! Спасибо за организацию

Оксана Экскурсия очень понравилось. Прокатились на канатной дороге, посмотрели на потрясающие виды гор и водохранилища, вкусно поели в рестранчике на берегу, попробовали и купили хорошее вино на винодельне. Альберт был очень внимателен, ненавязчив, при этом охотно и развёрнуто отвечал на все наши вопросы. Автомобиль был большой и комфортный. Однозначно рекомендуем эту экскурсию.

С Светлана 25 сентября 2025 года ездили на экскурсию с Альбертом. Понравилось все - и красивейшие места, и организация поездки, и доброжелательное отношение Альберта. По времени было организовано все так, что успели во все точки: налюбовались прекрасными видами, накупались в чистейшем водохранилище, и засветло успели на винодельню. Большое спасибо Альберту за незабываемые впечатления.

А Андрей

Нужно очень хорошо спланировать и рассчитать время и расставить приоритеты. Иначе будет цейтнот.

Если потратить много времени (а много для всех будет по-разному) на Амирсой, а там красиво и можно походить, то на другие места времени будет в обрез. Например, если после Амирсоя подниматься на Чимган, что тоже классно, то на винодельню уже просто не будет времени и сил.

На водохранилище нам не удалось спуститься на берег, что было бы интересно. А так только постоять на обзорной площадке, поделать красивые фоточки.

Экскурсия, как маршрут, хорошая. Красивые места.Нужно очень хорошо спланировать и рассчитать время и расставить приоритеты. Иначе будет цейтнот.

Татьяна Замечательно проведенный день в окрестностях Ташкента. Красиво и интересно! Даже искупались 😁

Большое спасибо!