Мы совершим увлекательную поездку из солнечного Ташкента по самым живописным местам Узбекистана — курорту Амирсой, горам Чимгана и Чарвакскому водохранилищу.
А ещё посмотрим на вековые чинары и древние петроглифы, прокатимся на канатке и побываем на семейной винодельне с чудесным садом.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Горнолыжный курорт Амирсой: головокружительные виды и канатная дорога
- Горы Чимган с фотогеничными смотровыми
- Чарвакское водохранилище и купание (по желанию) в бирюзовой воде
- Вековые чинары и петроглифы — отголоски древней истории края
- Семейная винодельня, где можно погулять в тенистом саду, посмотреть процесс создания вина и продегустировать лучшие узбекские сорта
Примерный тайминг:
Едем до Амирсоя — 1,5 часа
В Амирсое — 2 часа
Горы Чимгана — 1 час (фотосессия и любование видами)
Чарвакское водохранилище — 1,5 часа (по желанию — купание)
Винодельня — 1,5 часа
Возвращение в Ташкент — 1 час
Организационные детали
- Едем на комфортабельном кроссовере, электрокаре или минивэне Hyundai
- Можно скорректировать маршрут или организовать экскурсию для большего числа людей (до 7) — детали в переписке
Дополнительные расходы
- Канатная дорога на курорте Амирсой — $17 за чел.
- Дегустация вина (по желанию). Есть бесплатная, а также официальная с сомелье — 250 000 сум/чел. (по предварительному запросу)
- Обед — средний чек $8 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 503 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
21 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Нет ни одного замечания. Самые наилучшие пожелания Альберту.
Дата посещения: 21 октября 2025
Е
Елена
5 ноя 2025
Были на экскурсии 02.11.2025 г.
Вся наша группа в полном восторге, было очень красиво и повезло с погодой! Понравились все локации, и Амирсой и Чарвак и винодельня Узумфермер! Альберт организовал все, как мы просили, учел все наши пожелания по трансферу, остановках на перекус и обед, катание на катере. Очень пунктуальный, тактичный, интересный собеседник. Обязательно буду рекомендовать!
Юлия
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Баха прекрасный гид, очень образованный человек. Комфортно, интересно, с индивидуальным подходом.
Н
Наталья
1 ноя 2025
Красивые места, хороший гид, который много рассказал об Узбекистане и Ташкенте. Но почему-то с винодельней не все хорошо, как и в других отзывах: сразу при бронировании попросила экскурсию по ней, с рассказом о производстве вина. Утром в день экскурсии ещё раз об этом сказала. В итоге на винодельню все равно зашли только погулять самостоятельно и попробовать вино перед покупкой.
Альберт
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв и за тёплые слова о гиде, маршруте и красотах Узбекистана! 😊
Рады, что вам понравилось путешествие и
Д
Даниил
31 окт 2025
Остались под большим впечатлением. Красота мест завораживает. Отдельное спасибо гиду Мурату. Показал Узбекистан с новой стороны. Поездка вышла насыщенной и душевной. Однозначно рекомендуем!
Юлия
30 окт 2025
Отлично проведенный день, только позитивные эмоции, много красивых фото.
Александр
29 окт 2025
Наш тур прошёл просто отлично! 🔥 Гид Баха провёл тур на высшем уровне, в дороге рассказывал про места которые мы проезжаем, их историю, на каждой локации помогал нам с любыми
А
Алина
28 окт 2025
Поездка супер комфортная! По всем пунктам 👏🏻
▫️ Интеллигентный, знающий гид. Тура - прекрасный человек, с которым очень приятно общаться 👍🏻
▫️ Отличный насыщенный маршрут. Прекрасные локации 👍🏻
▫️ Трансфер на высшем уровне.
S
Stan
24 окт 2025
Наш гид Баха показал нам замечательные места возле Ташкента. Не пожалеете!
Александра
23 окт 2025
Все прошло отлично! Спасибо за организацию
Оксана
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилось. Прокатились на канатной дороге, посмотрели на потрясающие виды гор и водохранилища, вкусно поели в рестранчике на берегу, попробовали и купили хорошее вино на винодельне. Альберт был очень внимателен, ненавязчив, при этом охотно и развёрнуто отвечал на все наши вопросы. Автомобиль был большой и комфортный. Однозначно рекомендуем эту экскурсию.
С
Светлана
9 окт 2025
25 сентября 2025 года ездили на экскурсию с Альбертом. Понравилось все - и красивейшие места, и организация поездки, и доброжелательное отношение Альберта. По времени было организовано все так, что успели во все точки: налюбовались прекрасными видами, накупались в чистейшем водохранилище, и засветло успели на винодельню. Большое спасибо Альберту за незабываемые впечатления.
А
Андрей
28 сен 2025
Экскурсия, как маршрут, хорошая. Красивые места.
Нужно очень хорошо спланировать и рассчитать время и расставить приоритеты. Иначе будет цейтнот.
Если потратить много времени (а много для всех будет по-разному) на Амирсой, а
Татьяна
18 сен 2025
Замечательно проведенный день в окрестностях Ташкента. Красиво и интересно! Даже искупались 😁
Большое спасибо!
Н
Нина
7 сен 2025
Прекрасное путешествие в горы! Гид Тура показал нам прекрасные места, рассказал много интересного, ответил на все вопросы и вкусно накормил. Спасибо вам большое!
