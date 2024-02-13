Выгодный трансфер в Ташкенте
Индивидуальный трансфер в Ташкенте

Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт

Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова и отвезёт по нужному адресу, или наоборот — из города в аэропорт. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет о городе-курорте и ответит на ваши вопросы.
Выгодный трансфер в Ташкенте
Выгодный трансфер в Ташкенте
Выгодный трансфер в Ташкенте
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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даты

Описание

Организационные детали

  • Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
  • Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
  • Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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